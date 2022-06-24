فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة حقيقة فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة.. أوصانا النبي (صلى الله عليه وسلّم) بالحرص على قراءة سورة الكهف في كل يوم جمعة، وقال (صلى الله عليه وسلّم): «من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء الله له من النور ما بين قدميه وعنان السماء».



تصل 41 درجة فى القاهرة .. ذروة الموجة الحارة السبت قال الدكتور محمود شاهين مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الموجة الحالية شديدة الحرارة ومن الموجات المعتادة في فصل الربيع، موضحا أن ربيع هذا العام اقترب على الانتهاء، كان به اعتدال في درجات الحرارة، والتغيرات المناخية أحيانا يكون لها مردود إيجابي في بعض الفصول.



تحديد هوية صاحب فيديو الرقص داخل مسجد حددت أجهزة الأمن، هوية صاحب فيديو الرقص على أغاني شعبية داخل مسجد، وتجري أجهزة الأمن الإجراءات اللازمة لملاحقة المتهم وضبطه خلال ساعات.



فلسطيني يخطف سلاح جندي إسرائيلي .. بالفيديو أفادت الشرطة الإسرائيلية بأن شابا فلسطينيا خطف سلاح جندي إسرائيلي أثناء قيامه بفحص المركبات قرب مخيم الفوار بجنوب الخليل، ولاذ بالفرار.



يتوقع توهج شمسي أن يضرب الأرض نهاية الأسبوع مسببا عاصفة مغناطيسية أفاد الخبراء بأن توهجا شمسيا قد يضرب الأرض هذا الأسبوع ما يؤدي إلى عاصفة شمسية مغناطيسية أرضية.

إطلاق نايل سات 301 بنجاح.. هذه مهام القمر الصناعي المصري الجديد انطلق القمر الصناعي المصري الجديد نايل سات 301 إلى الفضاء بنجاح من ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية.

يكمل التاكسي الجوي الكهربائي أول رحلة تجريبية ناجحة أكملت سيارة أجرة كهربائية جديدة من شركة فولوكوبتر لصناعة الطائرات أول رحلة تجريبية ناجحة لها.

البداية كانت من مصر .. أميركية "داعشية" تقر بالذنب بدعم تنظيم داعش أعلنت وزارة العدل أن متشددة أميركية متهمة بقيادة كتيبة نسائية في تنظيم داعش والتخطيط لهجمات ضد الولايات المتحدة، أقرت بالتهمة الموجهة إليها بتقديم "دعم مادي لمنظمة إرهابية".



تعرف عليها .. فضل الصلاة على النبي في بداية اليوم قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن فضل الصلاة على النبي (صلى الله عليه وسلم) عظيم وثوابها أعظم لا يعد ولا يحصى من الخيرات، لافتا إلى أن المواظبة عليها تريح القلب وتبث الطمأنينة في النفس وتذهب الهم والكرب.



خالد الجندي: علينا الحذر من أفلام الكارتون العالمية قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن المجتمع الآن يعيش في حالة ما بعد شيوع الفاحشة، وهي الدعوة لفعل الفاحشة أو الضغط لفعل الفاحشة أو الإكراه على فعلها.

