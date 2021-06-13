فلسطيني يخطف سلاح جندي إسرائيلي .. بالفيديو أفادت الشرطة الإسرائيلية بأن شابا فلسطينيا خطف سلاح جندي إسرائيلي أثناء قيامه بفحص المركبات قرب مخيم الفوار بجنوب الخليل، ولاذ بالفرار.



تصل 41 درجة فى القاهرة .. ذروة الموجة الحارة السبت قال الدكتور محمود شاهين مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الموجة الحالية شديدة الحرارة ومن الموجات المعتادة في فصل الربيع، موضحا أن ربيع هذا العام اقترب على الانتهاء، كان به اعتدال في درجات الحرارة، والتغيرات المناخية أحيانا يكون لها مردود إيجابي في بعض الفصول.



يتوقع توهج شمسي أن يضرب الأرض نهاية الأسبوع مسببا عاصفة مغناطيسية أفاد الخبراء بأن توهجا شمسيا قد يضرب الأرض هذا الأسبوع ما يؤدي إلى عاصفة شمسية مغناطيسية أرضية.

إطلاق نايل سات 301 بنجاح.. هذه مهام القمر الصناعي المصري الجديد انطلق القمر الصناعي المصري الجديد نايل سات 301 إلى الفضاء بنجاح من ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية.

البداية كانت من مصر .. أميركية "داعشية" تقر بالذنب بدعم تنظيم داعش أعلنت وزارة العدل أن متشددة أميركية متهمة بقيادة كتيبة نسائية في تنظيم داعش والتخطيط لهجمات ضد الولايات المتحدة، أقرت بالتهمة الموجهة إليها بتقديم "دعم مادي لمنظمة إرهابية".



يكمل التاكسي الجوي الكهربائي أول رحلة تجريبية ناجحة أكملت سيارة أجرة كهربائية جديدة من شركة فولوكوبتر لصناعة الطائرات أول رحلة تجريبية ناجحة لها.