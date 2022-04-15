غلق مصنع فيريرو فى بلجيكا بعد ارتباط شوكولاتة كيندر بتسمم سالمونيلا – بيضة كندر أمرت السلطات الصحية في بلجيكا يوم الجمعة 8 ابريل بإغلاق مصنع فيريرو الايطالي في الاراضي البلجيكية بعد تحقيقات ربطت بين شوكولاتة كندر التي تنتجها بعشرات الحالات من التسمم بميكروب سالمونيلا.

يشبه كرة نارية ضخمة .. ظهور نيزك مشتعل في سماء السعودية والكويت.. شهدت سماء السعودية والكويت، ظهور نيزك مشتعل يشبه الكرة النارية الضخمة، إذ رصد مقطع فيديو، مرور نيزك عبر الغلاف الجوي في سماء شبة الجزيرة العربية وتسبب في إضاءتها بتوهج أزرق.

مطارات مصر ترفع القيود الصحية على القادمين من الخارج تبدأ المطارات المصرية، خلال ساعات تطبيق التعليمات الجديدة لدخول القادمين من الخارج، وذلك في أطار جهود الدولة المصرية لتسهيل وتيسيير اجراءات الدخول للعمل علي انسيابية الحركة ومنع التكدس بصالات الوصول.



مصدر أمني يؤكد خلو الشيكولاتة من مخدر الحشيش أفاد مصدر أمنى بأنه تم سحب عينات من منتج الشيكولاتة التي ترددت أنباء عن احتواء بعض مكوناتها نسبة من مخدر الحشيش بالأسواق، وتم تحليلها بمعامل مصلحة الطب الشرعى، وورد التقرير يفيد خلوها من أية مواد مخدرة، ومطابقتها للمواصفات العالمية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



نرصد أسعار السيارات في مصر بعد زيادات أبريل (تفاصيل) ارتفعت أسعار السيارات في مصر متأثرة بزيادة قيمة الدولار مقابل الجنيه المصري، وسجل عدد من السيارات زيادات رسمية وغير رسمية (أوفر برايس)، منذ تراجع قيمة الجنيه رسميا في مصر.