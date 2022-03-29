فى بئر السبع..مقتل أربعة مستوطنين جرّاء عملية طعن ودهس أعلنت نجمة داود الحمراء في إسرائيل، مساء الثلاثاء، مقتل 4 مستوطنين في عملية طعن وقعت في بئر السبع.



«الأرصاد» تحذر: أجواء شديدة الحرارة أول أيام رمضان تصل 40 درجة.. تشهد الأحوال الجوية اعتبارا من الطقس غدا، الجمعة، ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة على جميع أنحاء البلاد، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية، دافئ على السواحل الشرقية.

قضية الاتجار بالبشر لمحمد الأمين.تفاصيل مرافعة النيابة العامة ينشر "صدي البلد " كواليس جلسة الدائرة 19 بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، اليوم الأحد، ومرافعة النيابة العامة فى محاكمة رجل الأعمال محمد الأمين، فى القضية المعروفة إعلاميا "بالاتجار بالبشر".



15% زيادة مرتقبة بأسعار الأجهزة الكهربائية كشف حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة، سيكون له مردود سلبي على أسعار السلع خلال الفترة المقبلة، حيث من المتوقع أن يشهد السوق زيادة في الأسعار على الأقل 15%.

بعد تشميع عيادته في مصر.."سمكري البني آدمين" يسقط بكمين في دبي بعد تشميع عيادته في مصر، تمكّنت هيئة الصحة في دبي من ضبط المدعو يوسف خيري، المعروف بـ"سمكري البني آدمين"، لممارسته مهنة طبية من دون تصريح، والإعلان عن نشاطه في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث نصبت له كميناً، بالتنسيق مع شرطة دبي، وتم ضبطه متلبساً بممارسة مهنة طبية، ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.



الصين تعزل مدينة بعد تفشي كورونا فرضت الصين ليلا حجرا على مدينة صناعية تضم 9 ملايين شخص، بعد أن أعلنت عن تسجيل نحو 5000 آلاف حالة إصابة بفيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، في وقت تعتمد فيه استراتيجية "صفر كوفيد".



رئيس هيئة الأرصاد السابق من المتوقع ارتفاع درجات الحرارة الأسبوع المقبل قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية السابق، إنه من الطبيعي أن تشبه الأيام الأخيرة من فصل الشتاء فصل الربيع، ونرى حاليا انخفاضا في درجات الحرارة.



رسائل قوية من الرئيس السيسي للمواطنين|"فيديوجراف" قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن القضية الحالية تكمن في عدم التوافق بين الموارد والدخل وعدد السكان، موضحا:" الموارد والدخل مش قد حجمنا وعددنا".. حتى مرتبات الناس ودخلهم لا يتناسب مع حياة كريمة لهم ولكن الدنيا ماشية".

