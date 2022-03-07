فيديو.. أنباء بأن الرئيس الأوكراني غادر إلى بولندا أفاد النائب في البرلمان الأوكراني إيليا كيفا بأن رئيس البلاد فلاديمير زيلينسكي غادر على وجه السرعة إلى بولندا، ويختبئ حاليا في السفارة الأمريكية هناك.



الصحة :ضوابط جديدة للتطعيم ضد فيروس كورونا أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، الانتهاء من تحديث ضوابط تطعيم المواطنين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا.



حصيلة عاشر أيام الحرب بأوكرانيا كشفت وزارة الدفاع الروسية، حصيلة إنجازاتها العسكرية، السبت، في عاشر يوم من الهجوم العسكري الذي تشنه على جارتها أوكرانيا.



مرتضى منصور يعلن أسماء 4 لاعبين وافقوا على التجديد أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك موافقة الرباعي محمد أبو جبل وحازم إمام وعمر السعيد ورزاق سيسيه على تجديد التعاقد مع الزمالك.



إقلاع طائرتين لبولندا لإعادة طلاب مصريين من أوكرانيا تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بإجلاء الطلبة المصريين الذين عبروا الحدود الأوكرانية إلى الدول الأوروبية المجاورة.



إجلاء 70% من المصريين فى أوكرانيا حتى الآن قال علي فاروق، رئيس الجالية المصرية في أوكرانيا، إنه تم إجلاء أكثر من 70% من أبناء الجالية المصرية في أوكرانيا حتى الآن، وذلك بالتعاون المستمر قبل وأثناء الأزمة مع وزارتي الهجرة والخارجية المصرية.



الإفتاء تجيب..حكم منع المرأة طليقها من رؤية أبنائه قال الشيخ عبدالله العجمي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المرأة المطلقة التي تحرم طليقها من رؤية أبنائه، آثمة شرعًا وكذلك الزوج الذي يفعل ذلك.

