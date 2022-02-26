ملخص مكالمة بوتين مع الرئيس الصيني وبشار الأسد أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره الصيني شي جين بينج خلال اتصال هاتفي استعداد روسيا لعقد مفاوضات رفيعة المستوى مع أوكرانيا، وفقا لوكالة أنباء الصين الرسمية.



تفاصيل 6 ساعات من الغزو..خسائر الجيشين الروسي والأوكراني. في ساعات مبكرة من فجر اليوم، الخميس، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في خطاب عاجل له، تنفيذ عملية عسكرية خاصة في منطقة دونباس الأوكرانية، وهذا التوقيت المباغت جاء بالتزامن مع جلسة مجلس الأمن الطارئة التي عقدت لحلحة الأزمة الأوكرانية



شاهد .. اشتباكات بين القوات الروسية والأوكرانية عرضت قناة روسيا اليوم مقطع فيديو من أوكرانيا، يظهر اشتباكات بين القوات الروسية والأوكرانية في منطقة دنيبرو.



قرار مفاجئ من مجلس أوروبا ضد روسيا قررت لجنة وزراء مجلس أوروبا تعليق عضوية روسيا في المجلس، حسبما أعلن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو اليوم الجمعة.



خبير عسكري يوضح أهداف روسيا الأولى من العملية العسكرية بعد بدء العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا، الخميس، كشف خبير عسكري عن أهم أهداف موسكو من تحركاتها التي حذر منها الغرب على مدار الأسابيع الماضية.



أول تعليق من رئيس أوكرانيا بعد بدء الغزو الروسي أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، تنفيذ روسيا ضربات صاروخية استهدفت البنية التحتية الأساسية وحرس حدود بلاده.



بالفيديو.. بدا العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صباح الخميس، مقاطع فيديو قالوا إنها للعملية العسكرية الروسية في دونباس الأوكرانية.



قصة سلاح خارق تمتلكه روسيا تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يرصد استخدام روسيا مدفعًا جويًّا "كهرومغناطيسي" في سماء أوكرانيا بهدف شل حركة الطيران والاتصالات والتمكن من إسقاط الأهداف المعادية.



مستشار الرئيس السيسي يهاجم إبراهيم عيسى..تفاصيل أكد مستشار الرئيس المصري للشؤون الدينية أسامة الأزهري، أن معجزة الإسراء والمعراج ثابتة بالنص الصريح في القرآن الكريم.

