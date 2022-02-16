تعرف علي مسجد قايتباى بالفيوم يعتبر جامع خوند أصلباى الشهير بمسجد قايتباى بمحافظة الفيوم من أشهر معالم الآثار الإسلامية بالمحافظة وهو من المقاصد السياحية لراغبى زيارة الآثار الإسلامية بالمحافظة، حيث إنه أنشئ بطراز معمارى فريد، وفى موقع هام بمدينة الفيوم، وبه نقوش وزخرفة معمارية فريدة لا شبيه لها بباقى مساجد المحافظة.



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ما هي فتوى "حق الكد والسعاية".. التي دعا لها شيخ الأزهر دعا الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، إلى ضرورة إحياء فتوى "حق الكد والسعاية" من تراثنا الإسلامي؛ لحفظ حقوق المرأة العاملة التي بذلت جهدا في تنمية ثروة زوجها، خاصة في ظل المستجدات العصرية التي أوجبت على المرأة النزول إلى سوق العمل ومشاركة زوجها أعباء الحياة.



فضيحة مدوية لـ إدارة بايدن ومنتجي لقاحات كورونا.. فيديو نشرت شركة “Project Veritas" الاستقصائية، مقاطع فيديو سرية لمدير إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، يزعم فيها أنه سيتم تطعيم الجمهور سنويا بـ لقاح فيروس كورونا، حتى للأطفال دون سن الخامسة.



مواصفات جواز السفر السعودي الجديد كشفت وزارة الداخلية السعودية، مواصفات، الجواز الجديد والذي صمم بأعلى المواصفات الفنية والسمات الأمنية الحديثة المستخدمة في وثائق السفر العالمية.



مخاطر الباراسيتامول على القلب..دراسات حديثة الباراسيتامول عقار مسكن وله شهرة واسعة على مستوى العالم وذلك لفاعليته فى تسكين الألم كما أن تناوله آمن على الصحة.



لسرقة الصور الشخصية هجوم يستهدف هواتف ”أندرويد” حُثّ مستخدمو "أندرويد" على البحث عن عملية احتيال جديدة تستخدم إصدارا مزيفا من متصفح الويب Chrome الشهير لسرقة الصور الخاصة والشخصية.

موجة من الطقس السئ عدم استقرار جديدة تضرب البلاد |فيديو قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع حدوث حالة من التقلبات الجوية بداية من الجمعة القادم، وستكون على شمال البلاد مرورًا بالقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد، وسيصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة وانخفاض في درجات الحرارة و سيكون ملحوظا بشدة يوم السبت..

الأزهر يفتح النار على عمرو أديب بعد حلقة العنف الأسري رد الكاتب والصحفي المصري، أحمد الصاوى، رئيس تحرير جريدة “صوت الأزهر”، على إحدى حلقات الإعلامي عمرو أديب حول العنف الأسري (ضرب الزوجات).

وأعادت الصحيفة نشر تصريحات سابقة لشيخ الأزهرأحمد الطيب، منذ 3 سنوات، ويقدم فيها الإمام اجتهادا فقهيا واضحا لمنع ضرب الزوجات وتحريمه وتقييده بالقانون.



تفاصيل.. للحصول علي فرصة لدراسة الماجستير في روسيا أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن إفادة المكتب الثقافى المصـرى بموسكو بأن هيئة Ros atom الحكومية تعلن عن المنح الدراسية لدرجة الماجستير والدراسات العليا فى البرامج التعليمية المشتركة لتأهيل الكوادر المصـرية للعمل فى مشروع المحطة النووية ”الضبعة”.



ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة دمياط برقم الجلوس اعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول من العام 2021/2022 بنسبة نجاح 79.38%، حيث بلغ عدد المقيدين 30352 طالبا وطالبة، حيث حضر الامتحانات 29940 طالبا وطالبة ونجح منهم 23766 طالبا وطالبة، واليوم السابع ينشر نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس.

