أستاذ طب شرعي يحذر من «القاتل الصامت» في بيوت المصريين علقت الدكتورة دينا شكري أستاذ الطب الشرعي والسموم الإكلينيكة في طب القصر العيني، على حادث مصرع أسرة كاملة بالشرابية، جراء تسرب للغاز ليل أمس الإثنين، مؤكدةً أنه ومع فصل الشتاء نشهد مثل تلك الحالات الناجمة عن سوء استخدام وسائل التدفئة.

عقب تصريحه المستفز عن صلاح.. قائد الكاميرون يعلق على هزيمة منتخبه أمام الفراعنة أكد فينسينت أبو بكر قائد المنتخب الكاميروني أن هزيمة منتخبه تعد بالنسبة له خيبة أمل كبيرة مشددا أن الكاميرون قدمت اداء جيدا.



كواليس الساعات الأخيرة لإنقاذ الطفل ريان .. طائرة ملكية مجهزة لنقله ساعة تمر تلو الأخرى، تحتبس الأنفاس ويزداد ترقب الجميع في صراع مع الوقت لإنقاذ الطفل ريان المغربي، الذي أصبح محل دعاء الآلاف من مرتقبي لحظة خروجه سالما من بئر سقط به بالخطأ، صباح الأربعاء، ليظل الطفل الذي لم يتعدى عمره

هذه أسعار الوقود الجديدة في مصر بعد قرار رفعها قالت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية في بيان إن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية زادت أسعار الوقود بأنواعه 25 قرشا اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا اليوم الجمعة وثبتت سعر السولار.



تحذير عاجل من مايكروسوفت.. ثغرة جديدة تتيح للهاكرز التحكم في بريدك الإلكتروني حذرت شركة مايكروسوفت Microsoft، الملايين من مستخدمي خدمة البريد الإلكتروني Outlook من أن صندوق الوارد الخاص بهم يحتوي على ثغرة خطيرة تجعلهم عرضة للاختراق، ما قد يمنح المتسللين السيطرة الكاملة على رسائلها الشخصية.

72 ساعة تحت الأرض.. من هو الطفل ريان الذى أثار تعاطف العالم؟ إنفوجراف تواصل فرق الإنقاذ المغربية جهودها الأخيرة قبل الوصول إلى الطفل ريان، القابع فى بئر منذ أيام بقرية إغران بإقليم شفشاون شمال البلاد.



كوريا الجنوبية تبرر سبب رفضها الكشف عن تفاصيل عقد تصدير أسلحة لمصر وصف المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية طلب الكشف عن شروط العقد المحددة مع مصر لتصدير إليها مدافع الهاوتزر ذاتية الدفع من طراز "كي – 9"، بأنه طلب يضر بالمصلحة الوطنية الكورية.



مد إجازة نصف العام في المدارس والجامعات..التعليم تنفي إجازة نصف العام مازالت تثير الجدل في البيوت المصرية ، بعد أن انتشر خلال الساعات الأخيرة على السوشيال ميديا خبرا يزعم صدور قرار رسمي بمد إجازة نصف العام أسبوعا بسبب انتشار متحور كورونا في مصر.

