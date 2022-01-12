شاهد .. لحظة الهجوم بـ الصواريخ على السفارة الأمريكية في بغداد أفادت مصادر عراقية، بأنه قد تم إطلاق صاروخين على الأقل على السفارة الأمريكية في وسط بغداد، وكلاهما أسقط دون التسبب في إصابات أو أضرار.



رود خوليت أسطورة هولندا في زيارة لـ الزمالك تواجد رود خوليت أسطورة الكرة الهولندية في مقر نادي الزمالك اليوم الخميس بزيارة لأروقة النادي.



7 مزايا ذهبية لذكر الله.. اغتنمها فوائد ذكر الله - تعالى- عظيمة وجلية لمن يداوم على هذه العبادة التي تعد من أفضل الأعمال الصالحة وأجلها، ولا يقتصر ذكر الله - تعالى- على التسبيح والتهليل والتكبير والحمد، بل التفكر في خلق الله وفي نِعمه ذكر أيضًا، وقراءة القرآن، ودعاء الله - سبحانه- ومناجاته، والاستغفار..

أشهر الحواسب اللوحية لعام 2021 أطلقت العديد من الشركات هذا العام حواسب لوحية متنوعة تنافست فيما بينها من حيث الأسعار والمواصفات، لكن بعض هذه الأجهزة لاقى إقبالا كبيرا نظرا للمواصفات العملية التي يقدمها.



الكشف عن ملابسات فيديو لسيدة تستنجد بالسيسي داخل قسم شرطة كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في مصر ملابسات مقطع فيديو لسيدة تشكو فيه من اعتداء زوجها عليها وتواطؤ الشرطة معه في المنيا.



بشرى سارة عن "أوميكرون".. هكذا يمكن استهداف المتحور المزعج حدَّد علماء من جامعة واشنطن الأجسام المضادة القادرة على الحماية من الإصابة بمتحور أوميكرون، في دراسة جديدة نشرت مؤخرًا في دورية نيتشر، مؤكدين أن نتائج الدراسة يمكن أن تؤدي النتائج إلى تطوير لقاحات أكثر فعالية وعلاجات بالأجسام المضادة لمتحورات كوفيد-19.