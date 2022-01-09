هل جلوس القطة على سجادة الصلاة يؤثر على طهارتها؟.. الإفتاء تجيب هل جلوس القطة على سجادة الصلاة يؤثر على طهارتها؟ سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية.



بعد حادثة بسنت ..شخصية مشهورة تستغيث بعد نشر صورها في مواقع إباحية (فيديو) كشفت المذيعة المصرية آلاء عبد العزيز، عن نشر أشخاص مجهولين أرقام هواتفها وصورها عبر المواقع الإباحية، خلال الأيام القليلة الماضية، في محاولة لابتزازها.



رسالة نارية من رئيس الاتحاد السكندري إلى عمار حمدي وجه محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، رسالة إلى عمار حمدي، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.



السعودية تسجل قفزة قياسية في إصابات كورونا اليومية سجلت السلطات الصحية في المملكة العربية السعودية ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات بفيروس كورونا حيث بلغت 4.778 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.



السيارة الحرباء..موديل جديد من BMW تشعل المنافسة في الأسواق وتغير الوانها أتوماتيكيا قد يكون ذلك من الخيال حيث يمكن تغيير اللون الخارجي للسيارة بلمسة زر واحدة..



وهذه الميزة قد طورتها شركة BMW من خلال تكنولوجيا تسمى E Ink، وقد قدمت الشركة الألمانية نموذجًا أوليًا لسيارة تقوم بتغيير الوانها في معرض CES 2022 للإلكترونيات والذي تم اقامته في لاس فيغاس.



أشهر الحواسب اللوحية لعام 2021 أطلقت العديد من الشركات هذا العام حواسب لوحية متنوعة تنافست فيما بينها من حيث الأسعار والمواصفات، لكن بعض هذه الأجهزة لاقى إقبالا كبيرا نظرا للمواصفات العملية التي يقدمها.

