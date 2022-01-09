بشرى سارة عن "أوميكرون".. هكذا يمكن استهداف المتحور المزعج حدَّد علماء من جامعة واشنطن الأجسام المضادة القادرة على الحماية من الإصابة بمتحور أوميكرون، في دراسة جديدة نشرت مؤخرًا في دورية نيتشر، مؤكدين أن نتائج الدراسة يمكن أن تؤدي النتائج إلى تطوير لقاحات أكثر فعالية وعلاجات بالأجسام المضادة لمتحورات كوفيد-19.

جبهة تيجراي تتهم إريتريا بالهجوم على قواتها اتهمت الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، التي تسيطر على معظم إقليم تيجراي شمالي إثيوبيا، اليوم الأحد، إريتريا بالهجوم على قواتها.



موسيماني: لم أطلب رحيل كهربا.. وأرفض مقارنتي بـ جوزيه شدد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي على أنه لا يجوز مقارنته بمانويل جوزيه مشيرا إلى أنه لم يطلب رحيل كهربا من الأهلي.



هل يخاف الميت من الدفن ليلا ؟ أسرار البرزخ 3 ساعات لاتدفن فيها أحدا هل يخاف الميت من الدفن ليلا ؟ الدفن ليلا من الأمور المنتشرة في بعض البلاد، ولا يوجد أحد من العلماء حرم الدفن ليلا ، ولم يرد دليل على أن الميت يخاف من الدفن ليلا ، وعن حكم الدفن في الليل أفاد الفقهاء بأنه يجوز الدفن ليلًا بلا حرج..

أشهر الحواسب اللوحية لعام 2021 أطلقت العديد من الشركات هذا العام حواسب لوحية متنوعة تنافست فيما بينها من حيث الأسعار والمواصفات، لكن بعض هذه الأجهزة لاقى إقبالا كبيرا نظرا للمواصفات العملية التي يقدمها.



دعاء ثبات القلب على الدين.. ردده دائماً دعاء ثبات القلب على الدين .. والإيمان بالله هو التصديق بموعود الله واطمئنان القلب والجوارح والإيمان يجب أن يكون بالله اولًا لأنه هو الخالق والرازق والمانع والنافع والضار وبيده ملكوت كل شئ والإيمان بالأنبياء والرسل والملائكة..

من هو القائد الجديد لعمليات الولايات المتحدة بالشرق الأوسط؟ اختار الرئيس الأميركي جو بايدن، يوم الجمعة، الجنرال مايكل كوريلا، قائد واحدة من الوحدات التي تملك أكبر الخبرات القتالية في الجيش الأميركي، لقيادة عمليات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.



منحنى الموت.. تفاصيل حادث الدائري الأوسطي في حلوان.. فيديوجراف استيقظ سكان مدينتي حلوان و15 مايو، اليوم الأحد، على حادث الدائري الأوسطي الجديد بمنطقة نفق الأوتوستراد.

