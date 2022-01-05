دعاء يوم الجمعة ووقت ساعة الإجابة فيه.. مكتوب ومؤثر دعاء يوم الجمعة .. ورد في السنة النبوية أحاديث كثيرة توضح فضائل يوم الجمعة وأفضل دعاء يقال يوم الجمعة، وأهميته عند الله عزّ وجل، ومنها: خير يوم، ففيه خلق الله عزّ وجل سيدنا آدم، وفيه أدخل إلى الجنة، وفيه أُخرج منها.



انقلاب أتوبيس وونش على طريق السويس السخنة|فيديوجراف يبدو أنه أسبوع الحوادث، فعقب حادث طريق الدائري الأوسطي بأقل من 24 ساعة وقع حادثين آخرين على طريق السويس - العين السخن حيث انقلب أتوبيس بالركاب، بالإضافة إلي انقلاب ونش في حادث آخر منفصل.



صن داونز يحسم الجدل بشأن رحيل موسيماني عن الأهلي كشف خالد علي المنسق العام لنادي صن داونز، موقف إدارة النادي الجنوب إفريقي من عودة بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، لتدريب الفريق “حال رحيله عن القلعة الحمراء”.



بشرى سارة عن "أوميكرون".. هكذا يمكن استهداف المتحور المزعج حدَّد علماء من جامعة واشنطن الأجسام المضادة القادرة على الحماية من الإصابة بمتحور أوميكرون، في دراسة جديدة نشرت مؤخرًا في دورية نيتشر، مؤكدين أن نتائج الدراسة يمكن أن تؤدي النتائج إلى تطوير لقاحات أكثر فعالية وعلاجات بالأجسام المضادة لمتحورات كوفيد-19.

التوتر يزداد في السودان.. ارتفاع حصيلة قتلى الاحتجاجات لقي شاب سوداني ثالث حتفه، الخميس، إثر إصابته برصاص حي في منطقة الصدر، من قبل القوات السودانية، خلال مشاركته في احتجاجات واسعة بالخرطوم.

