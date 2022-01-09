حجزت نيابة كفر الزيات بمحافظة الغربية برئاسة المستشار محمد الشرنوبي 8 طلاب في واقعة الطالبة بسنت خالد ضحية الابتزاز الإليكتروني لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة.
حدَّد علماء من جامعة واشنطن الأجسام المضادة القادرة على الحماية من الإصابة بمتحور أوميكرون، في دراسة جديدة نشرت مؤخرًا في دورية نيتشر، مؤكدين أن نتائج الدراسة يمكن أن تؤدي النتائج إلى تطوير لقاحات أكثر فعالية وعلاجات بالأجسام المضادة لمتحورات كوفيد-19.
هل يخاف الميت من الدفن ليلا ؟ الدفن ليلا من الأمور المنتشرة في بعض البلاد، ولا يوجد أحد من العلماء حرم الدفن ليلا ، ولم يرد دليل على أن الميت يخاف من الدفن ليلا ، وعن حكم الدفن في الليل أفاد الفقهاء بأنه يجوز الدفن ليلًا بلا حرج..
اعتمد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية قائمة المرشحين لخوض انتخابات نادي الزمالك المقرر لها يوم 11 فبراير القادم وفقا للائحة الاسترشادية.
أطلقت العديد من الشركات هذا العام حواسب لوحية متنوعة تنافست فيما بينها من حيث الأسعار والمواصفات، لكن بعض هذه الأجهزة لاقى إقبالا كبيرا نظرا للمواصفات العملية التي يقدمها.
اختار الرئيس الأميركي جو بايدن، يوم الجمعة، الجنرال مايكل كوريلا، قائد واحدة من الوحدات التي تملك أكبر الخبرات القتالية في الجيش الأميركي، لقيادة عمليات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.