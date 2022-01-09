اشتبه مسؤولو الأهلي في إصابة بعض اللاعبين بفيروس كورونا وتقرر خضوعهم لمسحة طبية للتأكد من موقفهم قبل خوضهم التدريبات.
أطلقت العديد من الشركات هذا العام حواسب لوحية متنوعة تنافست فيما بينها من حيث الأسعار والمواصفات، لكن بعض هذه الأجهزة لاقى إقبالا كبيرا نظرا للمواصفات العملية التي يقدمها.
اختار الرئيس الأميركي جو بايدن، يوم الجمعة، الجنرال مايكل كوريلا، قائد واحدة من الوحدات التي تملك أكبر الخبرات القتالية في الجيش الأميركي، لقيادة عمليات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.
كيفية الصلاة على الكرسي .. تعد الصلاة على الكرسي من الأمور المشروعة لـ الحامل أو المريض إذا كان الشخص مريضًا لا يستطيع أداء الركن كالركوع والسجود على هيئته، وكذلك، والوقوف في الصلاة من أركانها ولا يسقط إلا عند المرض..
حجزت نيابة كفر الزيات بمحافظة الغربية برئاسة المستشار محمد الشرنوبي 8 طلاب في واقعة الطالبة بسنت خالد ضحية الابتزاز الإليكتروني لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة.
حدَّد علماء من جامعة واشنطن الأجسام المضادة القادرة على الحماية من الإصابة بمتحور أوميكرون، في دراسة جديدة نشرت مؤخرًا في دورية نيتشر، مؤكدين أن نتائج الدراسة يمكن أن تؤدي النتائج إلى تطوير لقاحات أكثر فعالية وعلاجات بالأجسام المضادة لمتحورات كوفيد-19.