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دار الإفتاء المصرية

هل يجوز قراءة سور من القرآن بنية قضاء الحوائج؟.. فيديو

هل يجوز قراءة سور من القرآن بنية قضاء الحوائج .. سؤال ورد للشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

       
عمرو أديب

عمرو أديب: وزيرة الصحة مشيت ليه.. أطالب بكشف تفاصيل القضية| فيديو

علق الإعلامي عمرو أديب، على قضية فساد وزارة الصحة، قائلا "منذ أيام تم إحالة 4 متهمين في القضية إلى الجنايات".
توفيق عكاشة

أول تصريح من طليقة توفيق عكاشة بعد القبض عليه

قالت رضا الكردي طليقة توفيق عكاشة، أن الاخير صادر ضده أحكام نهائية بالتعويض عن السب والقذف ومتجمد نفقة.
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