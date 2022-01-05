هل يجوز قراءة سور من القرآن بنية قضاء الحوائج؟.. فيديو هل يجوز قراءة سور من القرآن بنية قضاء الحوائج .. سؤال ورد للشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.



بشرى سارة عن "أوميكرون".. هكذا يمكن استهداف المتحور المزعج حدَّد علماء من جامعة واشنطن الأجسام المضادة القادرة على الحماية من الإصابة بمتحور أوميكرون، في دراسة جديدة نشرت مؤخرًا في دورية نيتشر، مؤكدين أن نتائج الدراسة يمكن أن تؤدي النتائج إلى تطوير لقاحات أكثر فعالية وعلاجات بالأجسام المضادة لمتحورات كوفيد-19.

أشهر الحواسب اللوحية لعام 2021 أطلقت العديد من الشركات هذا العام حواسب لوحية متنوعة تنافست فيما بينها من حيث الأسعار والمواصفات، لكن بعض هذه الأجهزة لاقى إقبالا كبيرا نظرا للمواصفات العملية التي يقدمها.



أول فيديو لحادث تصادم 11 سيارة بالطريق الأوسطى.. واشتعال النيران فى مقطورة تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيديو يرصد وقوع حادث تصادم 11 سيارة ملاكى ونقل وأجرة بنفق الدائرى الأوسطى أسفل محور الأوتوستراد بدائرة قسم شرطة 15 مايو، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.



مجلس منتخب بعد 913 يوما.. جمال علام رئيسا لـ اتحاد الكرة فاز جمال علام رئيس اتحاد الكرة الأسبق، بنفس المنصب، في انتخابات اتحاد الكرة التي أقيمت اليوم الأربعاء.

