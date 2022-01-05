هل يجوز قراءة سور من القرآن بنية قضاء الحوائج .. سؤال ورد للشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
حدَّد علماء من جامعة واشنطن الأجسام المضادة القادرة على الحماية من الإصابة بمتحور أوميكرون، في دراسة جديدة نشرت مؤخرًا في دورية نيتشر، مؤكدين أن نتائج الدراسة يمكن أن تؤدي النتائج إلى تطوير لقاحات أكثر فعالية وعلاجات بالأجسام المضادة لمتحورات كوفيد-19.
أطلقت العديد من الشركات هذا العام حواسب لوحية متنوعة تنافست فيما بينها من حيث الأسعار والمواصفات، لكن بعض هذه الأجهزة لاقى إقبالا كبيرا نظرا للمواصفات العملية التي يقدمها.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيديو يرصد وقوع حادث تصادم 11 سيارة ملاكى ونقل وأجرة بنفق الدائرى الأوسطى أسفل محور الأوتوستراد بدائرة قسم شرطة 15 مايو، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.
فاز جمال علام رئيس اتحاد الكرة الأسبق، بنفس المنصب، في انتخابات اتحاد الكرة التي أقيمت اليوم الأربعاء.
صارت حملات ملاحقة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، تضيق الخناق عليه أكثر فأكثر، على خلفية مشاركته أمريكا في غزو العراق عام 2003.