YouTube Music يطرح تصميم جديد لـ Now Playing على هواتف آيفون

بعد طرحه على نظام أندرويد في شهر ديسمبر، أصبح التصميم الجديد لخلفية YouTube Music المتدرجة لميزة “Now Playing” متاح الآن على آيفون.
في السابق، حدد YouTube Music لونًا خالصًا استنادًا إلى صورة الألبوم لخلفية “Now Playing”. وتطبق عملية إعادة التصميم هذه تدرجًا لونيًا أفتح في الأعلى وأغمق في الأسفل.
يساعد ذلك في التشغيل/الإيقاف المؤقت، والتالي/الخلف، والخلط العشوائي، والتكرار، بالإضافة إلى أداة الغسيل والأزرار الدائرية، لتبرز بشكل أكبر.
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