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YouTube ينهي 5 قنوات يمينية مرتبطة باتهامات وزارة العدل الأمريكية

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صورة الخبر: YouTube
YouTube

أكد موقع يوتيوب إنهاءه لخمس قنوات سياسية يمينية يُعتقد أنها مرتبطة باتهامات وزارة العدل الأمريكية لوسائل إعلام أمريكية مرتبطة بروسيا هذا الأسبوع.

سحبت المنصة قناة Tenet Media، التي ذكرت شبكة CNN أنها الشركة التي لم يتم ذكر اسمها والمتورطة في لائحة الاتهام.

اتهمت وزارة العدل عملاء روس بدفع أموال للمؤسسة الإعلامية لنشر معلومات مضللة تهدف إلى التأثير على الانتخابات الأمريكية لعام 2024.
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أكد متحدث باسم موقع يوتيوب الإزالة وقدم بيانًا إلى Engadget. وجاء في بيان الشركة: "بعد لائحة اتهام من وزارة العدل الأمريكية وبعد مراجعة دقيقة، نقوم بإنهاء قناة Tenet Media وأربع قنوات يديرها مالكها لورين تشين كجزء من جهودنا المستمرة لمكافحة عمليات التأثير المنسقة".

وفقًا لموقع يوتيوب، فإن التحقيق في الموقف مستمر، وستقوم الشركة بتقييم ما إذا كانت هناك حاجة إلى إجراءات أخرى مع ظهور معلومات جديدة. تقول الشركة إنها أنهت أكثر من 4000 قناة يوتيوب في الربع الثاني من عام 2024 كجزء من التحقيقات في عمليات التأثير المرتبطة بروسيا.

يعمل موقع يوتيوب مع مجموعة تحليل التهديدات التابعة لشركة جوجل (TAG) لتحديد الجهات الفاعلة السيئة وإلغاء منصات قنواتهم وحساباتهم وفقًا لذلك.

يوم الأربعاء، وجهت وزارة العدل الأمريكية اتهامات إلى اثنين من موظفي RT (روسيا اليوم سابقًا)، وهي مؤسسة إعلامية مدعومة من الكرملين.

وقد اتُهموا بتمويل منظمة إعلامية مدعومة من ولاية تينيسي بشكل غير قانوني، والتي تم تأكيدها رسميًا الآن على أنها Tenet Media.

يزعم ممثلو الادعاء في وزارة العدل في لائحة الاتهام أن مؤسسي شركة الوسائط كانوا يعرفون أن تمويلهم جاء من الحكومة الروسية. شركة Tenet Media مملوكة لتشين وزوجها ليام دونوفان.

ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن موقع يوتيوب كان منصة Tenet المفضلة لنشر مقاطع فيديو دعائية تستهدف المحافظين الأمريكيين وتضم خبراء يمينيين مشهورين، ومن بين العاملين مع المنظمة بيني جونسون وتيم بول وديف روبين.


وقد تضمنت القنوات أيضًا ظهورًا للمرشح الرئاسي الجمهوري السابق فيفيك راماسوامي ورئيسة اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري لارا ترامب. وبحسب ما ورد نفى بول وروبين معرفتهما بأن الحكومة الروسية كانت وراء تمويل تينيت.

المصدر: الوفد

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