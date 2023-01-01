YouTube يحد من توصيات مقاطع فيديو اللياقة البدنية والوزن للمراهقين

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قدم يوتيوب ضمانات إضافية للمراهقين على موقعه على الإنترنت، والتي تتضمن الحد من المحتوى الذي يشاهدونه والذي قد يؤدي بهم إلى تكوين معتقدات سلبية عن أنفسهم.

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وكما توضح منصة مشاركة الفيديو المملوكة لشركة جوجل، فإن المراهقين أكثر عرضة لانتقاد أنفسهم إذا رأوا رسائل متكررة حول المعايير الاجتماعية المثالية.وردًا على ذلك، يحد يوتيوب الآن من التوصيات المتكررة لمقاطع الفيديو التي تعرض مستويات لياقة بدنية أو أوزانًا معينة للجسم، بالإضافة إلى تلك التي تعرض "عدوانًا اجتماعيًا في شكل معارك غير تلامسية وترهيب" للمستخدمين الأوروبيين.وكما تشير صحيفة The Guardian، يتم تطبيق هذه القاعدة بالفعل في الولايات المتحدة.وقال الموقع إنه قرر فئات الفيديو هذه بعد مراجعة أي منها "قد تكون غير ضارة كمقطع فيديو واحد، ولكنها قد تكون مشكلة لبعض المراهقين إذا تمت مشاهدتها بشكل متكرر".بالإضافة إلى ذلك، فقد نشر لوحات مركز الأزمات في جميع أنحاء أوروبا والتي ستمنح المراهقين طريقة سريعة للتواصل مع الدعم المباشر من شركاء خدمة الأزمات المعترف بهم.قد تظهر لوحة على واجهة المستخدمين الأصغر سنًا إذا شاهدوا مقاطع فيديو تتعلق بالانتحار وإيذاء النفس واضطرابات الأكل، من بين مواضيع حساسة أخرى.قد تظهر أيضًا في نتائج البحث الخاصة بهم إذا بحثوا عن مواضيع مرتبطة بأزمات صحية معينة أو ضائقة عاطفية.بصرف النظر عن الحد من التوصيات الضارة المحتملة، يضيف YouTube ميزة جديدة للتحكم الأبوي تتيح للآباء ربط حساباتهم بحسابات المراهقين للمستخدمين في الولايات المتحدة والمناطق الأخرى.سيرى الآباء أو الأوصياء نشاط قناة أطفالهم، مثل عدد التعليقات والتحميلات والاشتراكات، في مركز Family Center. سيرسل لهم YouTube أيضًا بريدًا إلكترونيًا إذا قام مراهقهم بتحميل مقطع فيديو أو مقطع قصير، وإذا بدأوا بثًا مباشرًا، حتى إذا تم تعيينه على خاص.أخبر الموقع TechCrunch، مع ذلك، أن التنبيهات التي يتلقاها الآباء لن تتضمن معلومات حول محتوى التعليقات والتحميلات.لن يتمكن الآباء أيضًا من تغيير عمر أطفالهم على حساباتهم. تُعد هذه الميزة توسعًا إضافيًا لعناصر التحكم الأبوية التي قدمها موقع YouTube في عام 2021.في ذلك الوقت، فتح الموقع إصدارًا تجريبيًا عامًا للحسابات الخاضعة للإشراف، مما سمح للأوصياء بالتحكم في أنواع مقاطع الفيديو التي يمكن لأطفالهم مشاهدتها.