YouTube تختبر ميزة جديدة لتخصيص أغلفة قوائم التشغيل



YouTube YouTube

تعمل منصة مشاركة مقاطع الفيديو يوتيوب على إضافة ميزة جديدة لتخصيص أغلفة قوائم التشغيل لتحسين تجربة منشئي قوائم التشغيل والمشاهدين، وفقًا لما رُصد في النسخة التجريبية الأخيرة من التطبيق.



وتشير الأكواد البرمجية في تطبيق يوتيوب إلى أن المنصة ستسمح للمستخدمين بتحميل صور مصغرة مخصصة لأغلفة قوائم التشغيل التي يعملون على إنشائها عبر حساباتهم.



وتتضمن الأكواد البرمجية عدة رسائل خطأ مثل “حاول مرة أخرى”، و”فشل التحميل”، و”أبعاد صورتك أصغر من الحد الأدنى المدعوم”. ومع ذلك، لم تعلن المنصة موعد توفر هذه الميزة للجمهور في التحديثات المستقبلية.

قد يعجبك أيضا...

وعند إنشاء قائمة تشغيل في يوتيوب، تختار المنصة تلقائيًا الصورة المصغرة لأول فيديو كغلاف لقائمة التشغيل، وأقصى ما يمكن فعله هو إعادة ترتيب مقاطع الفيديو، لتختار المنصة تلقائيًا الصورة المصغرة للفيديو الأول مرة أخرى، ولا يوجد حاليًا خيار لتحميل صورة مخصصة.ويختلف ذلك عن مقاطع الفيديو التي تُنشر بنحو فردي في يوتيوب، إذ يمكن استخدام الصورة المصغرة التي تُنشأ تلقائيًا أو تحميل صورة مخصصة من جهاز الحاسوب أو الأجهزة المحمولة الأخرى، ويمكن تحميل صورة مصغرة مخصصة بدقة قصوى تصل إلى 1280×720 بكسلًا، وبصيغ متعددة مثل JPG أو GIF أو PNG.وتوصي يوتيوب باستخدام نسبة عرض إلى ارتفاع قدرها 9:16 للصور المصغرة؛ لأنها أكثر استخدامًا في المعاينات ومشغلات مقاطع الفيديو في يوتيوب.وتحد المنصة عدد الصور المصغرة للفيديو التي يمكن للقناة تحميلها يوميًا، وتعتمد هذه القيود على عوامل مثل الدولة التي تنتمي إليها القناة وتاريخها والانتهاكات المتعلقة بحقوق الطبع والنشر وإرشادات المجتمع.وتجدر الإشارة إلى أن الصور المصغرة المخصصة غير متاحة لمقاطع الفيديو القصيرة Shorts في يوتيوب، ويجب اختيار إطار من الفيديو القصير لاستخدامه كصورة مصغرة تظهر في أماكن مثل نتائج البحث.