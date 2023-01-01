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YouTube تتفوق على تيك توك بفضل توسيع شراكتها مع «شوبيفاي»

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صورة الخبر: YouTube
YouTube

أعلنت يوتيوب يوم الثلاثاء عن توسيع شراكتها مع شوبيفاي. هذه الخطوة تأتي في وقت يشهد فيه تيك توك شوب نمواً ملحوظاً، مما يجعل من الضروري ليوتيوب تعزيز برنامجها لشركاء التسوق.

الشراكة الموسعة ستتيح للمبدعين الوصول إلى آلاف العلامات التجارية الجديدة التي يمكنهم تضمينها في مقاطع الفيديو الخاصة بالتسوق، وهو ما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بعدد العلامات التجارية المحدود المتاحة حالياً. وبفضل هذا التوسع، سيتمكن جميع التجار المؤهلين من شوبيفاي بلس وأدفانس في الولايات المتحدة من التسجيل في برنامج الشراكة للتسوق.

برنامج الشراكة للتسوق على يوتيوب يتيح للمبدعين تحقيق الأرباح من خلال مقاطع الفيديو الخاصة بهم، في حين يساعد جمهورهم في اكتشاف منتجات جديدة. بالنسبة للعلامات التجارية، فهو يمثل فرصة إضافية للوصول إلى العملاء وزيادة المبيعات.
بفضل هذا التوسع، ستكون يوتيوب في وضع أفضل لمواجهة تيك توك، الذي يهدف إلى مضاعفة حجم أعماله في تيك توك شوب في الولايات المتحدة ليصل إلى 17.5 مليار دولار هذا العام. رغم أن تيك توك أحدث في مجال التجارة الإلكترونية في الولايات المتحدة مقارنة بيوتيوب، إلا أن الشركة سجلت نمواً سريعاً في عدد التجار، حيث أفادت تقارير أبريل بأن عدد التجار على تيك توك شوب في الولايات المتحدة بلغ 500,000 بنهاية 2023.

كما أعلنت يوتيوب عن إطلاق إضافة جديدة لمتصفح كروم، التي ستتيح للمبدعين في الولايات المتحدة الذين يشتركون في برنامج الشراكة حفظ المنتجات أثناء تصفحهم لمواقع العلامات التجارية أو المتاجر، لتسهيل العثور عليها لاحقاً عند إضافتها إلى الفيديوهات.

يأتي هذا التوسع في الوقت الذي تسعى فيه يوتيوب لزيادة إيراداتها في ظل تباطؤ الإعلانات الرقمية، وقد أظهرت النتائج السابقة أن الأشخاص شاهدوا أكثر من 30 مليار ساعة من مقاطع الفيديو المتعلقة بالتسوق على يوتيوب في 2023، مع تسجيل زيادة بنسبة 25% في وقت المشاهدة لمقاطع الفيديو التي تساعد في التسوق.

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بالطبع، هذا البرنامج أيضاً مفيد للمبدعين الذين يسعون لزيادة دخلهم من المنصة، وهو السبب في أن يوتيوب أطلقت مؤخراً ميزات تسوق جديدة لمساعدة المبدعين على تسويق المنتجات بشكل أفضل وزيادة أرباحهم.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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