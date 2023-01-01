Yelp ترفع دعوى قضائية ضد Google بسبب الاحتكار

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رفعت شركة يلب دعوى قضائية ضد جوجل بسبب الاحتكار، وكما ذكرت شبكة سي إن إن، فإن هذه الخطوة تتوج سنوات من العداء بين الشركتين، حيث زعمت شركة يلب أن جوجل استغلت سيطرتها على البحث عبر الإنترنت للهيمنة على الاستعلامات المحلية وإعطاء الأولوية لمراجعاتها الخاصة.

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قال جيريمي ستوبلمان، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة يلب، في منشور على مدونته أعلن فيه عن الدعوى القضائية: "تستغل جوجل سلطتها الاحتكارية في البحث العام لإبقاء المستخدمين داخل النظام البيئي المملوك لشركة جوجل ومنعهم من الذهاب إلى المواقع المنافسة. هذا السلوك المناهض للمنافسة يستنزف حركة المرور وعائدات الإعلانات من خدمات البحث الرأسية، مثل يلب، التي توفر محتوى تجاري محلي عالي الجودة بشكل موضوعي للمستهلكين".قد تحمل الدعوى القضائية الأمريكية وزنًا إضافيًا بعد قضية وزارة العدل حيث اعتبر القاضي جوجل محتكرًا للبحث. لم يفرض حكم أغسطس أي عقوبات على جوجل، ولكن من المرجح أن تكون قضية يلب هي الأولى من بين العديد من القضايا التي رفعها منافسو شركة التكنولوجيا.ردًا على طلب التعليق، قال متحدث باسم Google لـ Engadget:"إن ادعاءات Yelp ليست جديدة. فقد رفضت لجنة التجارة الفيدرالية ادعاءات مماثلة منذ سنوات، ومؤخرًا من قبل القاضي في قضية وزارة العدل. وفيما يتعلق بالجوانب الأخرى للقرار الذي يشير إليه Yelp، فإننا نستأنف. ستدافع Google بقوة ضد ادعاءات Yelp التي لا أساس لها من الصحة".في حين تركز هذه الدعوى القضائية على الولايات المتحدة، كانت Yelp تتحدث أيضًا عن ممارسات Google في الخارج. كان قانون الأسواق الرقمية الأوروبي يهدف إلى تخفيف قبضة الشركة على نتائج البحث من خلال قواعد لمنع شركات التكنولوجيا الضخمة من تفضيل خدماتها الخاصة. لكن Yelp زعمت أن محاولة Google للامتثال لـ DMA جعلت المستخدمين أقل عرضة لمغادرة نظام Google البيئي.في بيان بشأن الدعوى، قال المستشار العام لشركة Yelp آرون شور:"تتناول دعوى مكافحة الاحتكار التي رفعتها شركة Yelp ضد Google كيف تسيء Google استخدام احتكارها غير القانوني في البحث العام للانخراط في سلوك مناهض للمنافسة، بما في ذلك تفضيل منتجها المحلي الأدنى جودة، للهيمنة على أسواق البحث المحلي والإعلان عن البحث المحلي. لسنوات، استغلت Google احتكارها في البحث العام لتعزيز صافي أرباحها على حساب ما هو الأفضل للمستهلكين والابتكار والمنافسة العادلة. من خلال الانخراط المتعمد في سلوك استبعادي ومناهض للمنافسة، دفعت Google حركة المرور والإيرادات بعيدًا عن المنافسين، وجعلت من الصعب عليهم التوسع، وزادت من تكاليفهم، في حين أضعفت اختيار المستهلك، لتنمية قوتها السوقية.إن الحكم الأخير للقاضي أميت ميهتا في قضية الحكومة لمكافحة الاحتكار ضد Google، والذي وجد أن Google حافظت بشكل غير قانوني على احتكارها في البحث العام، هو لحظة فاصلة في قانون مكافحة الاحتكار، ويوفر أساسًا قويًا لقضية Yelp ضد Google. بالإضافة إلى الإغاثة القضائية، تسعى Yelp إلى إيجاد علاج يضمن عدم قدرة Google على تفضيل نفسها في البحث المحلي. إن الأضرار الناجمة عن تفضيل Google لنفسها ليست فريدة من نوعها بالنسبة لـ Yelp، ونحن نتطلع إلى سرد قصتنا في المحكمة.