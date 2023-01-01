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Xiaomi15 Ultra.. هاتف ذكي بقدرات تصوير غير مسبوقة ومواصفات قوية

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صورة الخبر: Xiaomi15 Ultra
Xiaomi15 Ultra

أشارت أحدث التقارير إلى أن شركة شاومي قد تدعم هاتف Xiaomi 15 Ultra القادم بكاميرا تليفوتو بدقة 200 ميجا بيكسل كما أكدت العديد من التقارير السابقة أن العملاق الصيني شاومي يعمل على تطوير هواتف Xiaomi 15 وXiaomi 15 Pro استعدادًا لإطلاقها في شهر أكتوبر المقبل، بحيث ستكون هذه الإصدارات الأولى المميزة برقاقة Snapdragon 8 Gen 4 ومن ناحية أخرى، تعمل شاومي أيضًا على تطوير هاتف Xiaomi 15 Ultra، والذي سيأتي بمعالج Snapdragon 8 Gen 4، ومن المتوقع إطلاقه رسميًا في النصف الأول من عام 2025.

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Xiaomi 15 Ultra
أشارت أحدث التسريبات من “Ice Universe” إلى أن شاومي ستدعم هاتف Xiaomi 15 Ultra بإعدادات كاميرا متقدمة للغاية للمنافسة مع اقوي اجهزة السوق في الوقت الحالي ووفقاً للتفاصيل الجديدة، من المتوقع أن يضم هذا الإصدار إعدادات رباعية للكاميرا الخلفية، على عكس هواتف Xiaomi 15 وXiaomi 15 Pro التي تأتي بكاميرات ثلاثية وتشير التسريبات إلى أن هاتف Xiaomi 15 Ultra سيأتي بكاميرا تليفوتو بدقة 200 ميجا بيكسل، مع دعم التكبير البصري حتى 4 مرات، ومن المحتمل أن تتضمن الكاميرا عدسات periscope telephoto.

Xiaomi 15 Ultra Tipped to Feature 200-Megapixel Telephoto Camera | Technology News
وقد أكد مصدر التسريبات أن كاميرا هاتف 15 Ultra ستوفر إعدادات مذهلة لمستخدمي هواتف شاومي الذكية، خاصةً في ما يتعلق بالتكبير الذي سيوفر تغطية أكبر من زوايا مختلفة وأشار تقرير سابق إلى أن هاتف Xiaomi 15 Ultra سيأتي بشاشة OLED بطبقتين بدقة 2K، مع تقنية استشعار البصمة المدمجة بالموجات فوق الصوتية وسينطلق الهاتف بواجهة HyperOS 2.0 ونظام تشغيل Android 15 يذكر أن هاتف 15 Ultra سيأتي بمعالج Snapdragon 8 Gen 4، وذاكرة عشوائية بحجم 24 جيجا بايت رام، وبطارية ضخمة بسعة تصل إلى 6200 mAh. ومن المقرر أن تقدم شاومي هذا الإصدار للأسواق العالمية مع الإصدار الرئيسي من السلسلة.

المصدر: نجوم مصر

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