Xiaomi تكشف عن مصنع ذاتي التشغيل ينتج هاتف كل 3 ثوان

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كشف لي جون، مدير ومؤسس، شاومي الصينية، عن جيل جديد من المصانع ذاتية التشغيل، والتي أطلق عليها اسم Smart Factory، وتستهدف الشركة الاعتماد عليها لتصنيع 10 ملايين وحدة من هواتفها الذكية سنوياً.



وبحسب فيديوهات شاركها لي جون على منصة "إكس"، فإن المصانع الجديدة ستعتمد على نظام تشغيل قائم على الأتمتة الكاملة، فهي ستعمل على مدار الساعة دون أي تدخل بشري في عمليات الإنتاج، لذلك أطلق عليها اسم "المصانع المظلمة Dark Factories".



وتستخدم مصانع شاومي الجديدة، نظام ذكاء اصطناعي ينظم عمليات عمل المعدات المختلفة معاً بشكل متناغم وآلي، لتحسين الأداء مع إمكانية اكتشاف وتشخيص وإصلاح المشكلات، بالإضافة إلى تحسين عملياته الخاصة، لتتطور بشكل مستمر.

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يقع المصنع الرسمي الأول في منطقة تشانجبينج بشمال شرق بكين، وتبلغ مساحته 80 ألف متر مربع، وتستهدف الشركة الاعتماد عليه لإنتاج هواتف Mix Fold 4، وMix Flip القابلة للطي والتي ستعلن عنهم الشركة هذا العام، وذلك بمعدل إنتاج هاتف واحد كل ثلاث ثوانٍ.يأتي ذلك بعد تجربة شاومي الناجحة مع مصنعها الذكي التجريبي في ييتشوانج، والذي كان ينتج حوالي مليون وحدة سنوياً من هاتف الشركة Mix Fold في 2019.وقال مؤسس شاومي في مقطع مصور قصير: "يوجد 11 خط إنتاج داخل المصنع، و100% من العمليات الأساسية مؤتمتة.. لقد طورنا كامل برامج الإنتاج والتصنيع لتحقيق ذلك".ووفقًا لموقع GizmoChina، يحافظ المصنع على بيئة تصنيع نظيفة تماماً مع إزالة الغبار بمستوى ميكروني، مما يفسر نظام التعقيم الفائق والأزياء الشبيهة بملابس الأطباء التي ظهرت في الفيديوهات، والتي يرتديها القليل من البشر العاملين في إحدى غرف التحكم والإشراف بالمصنع الذكي.وتعد فكرة مصانع "الإضاءة المغلقة" المؤتمتة بالكامل ليست بالجديدة؛ فقد افتتحت شركة Fanuc Ltd اليابانية للروبوتات خط إنتاج آلي بالكامل لأول مرة في عام 2001، ووفقاً لـCNN Money، كان لديها مصنع بالقرب من جبل فوجي في عام 200، حيث كانت الروبوتات تبني روبوتات أخرى، بمعدل إنتاج 50 روبوت يومياً، دون إشراف بشري لمدة تصل إلى شهر.لكن شاومي، قد ارتقت بالأمور إلى مستوى آخر من خلال السماح للذكاء الاصطناعي الخاص بالمصنع، بتطوير وتحسين عملياته بشكل ذاتي مع مرور الوقت.وأوضح لي جون: "ما يثير الإعجاب هو أن هذا النظام يمكنه تحديد وحل المشكلات، مع تحسين عملية الإنتاج.. هذا أمر مذهل حقاً! لقد أدهش هذا النظام زملاءنا عندما شاهدوه لأول مرة".وقد أوضح منشور على Weibo أن منصة التصنيع الذكية من شاومي (Xiaomi Pengpai Intelligent Manufacturing Platform) ذاتية العمل بنسبة 100% هي دماغ المصنع، مما يمنحه القدرة على الإدراك الذاتي واتخاذ القرارات والتنفيذ الذاتي، ويمكنه أيضاً تشخيص مشاكل المعدات، وتحسين عمليات التصنيع، وإدارة جميع السيناريوهات رقمياً من شراء المواد الخام إلى تسليم المنتجات.