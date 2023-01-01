Xiaomi تكشف النقاب عن هاتف Mix Fold 4 بتصميم نحيف وخفيف



Mix Fold 4 Mix Fold 4

كشفت شركة شاومي النقاب عن هاتف Mix Fold 4 القابل للطي الذي يتميز بتصميم نحيف وخفيف، ويضم كاميرة هاتف periscope.

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يتميز هاتف Mix Fold 4 بوزن 226 جرام، وسماكة 4.59مم عند فتح الهاتف، و9.47مم عند طي الشاشة، كما يتميز الهاتف بإطار بتصميم منحني من الألومنيوم.كما يتميز Mix Fold 4 بتصميم من ألياف الكربون T800H لدعم الهاتف بتصميم خفيف، مع تحسينات بنسبة 300% في مقاومة هيكل الهاتف، حيث يدعم الهاتف معايير IPX8 في مقاومة الماء عند عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة.أيضاً يتميز Xiaomi Mix Fold 4 بشاشة LTPO OLED في الغطاء الخارجي بحجم 6.56 إنش، وجودة عرض FHD+، كما تدعم الشاشة معدل تحديث متغير من 1-120 Hz، وأبعاد 21:9.بينما تأتي الشاشة الداخلية بحجم 7.98 إنش، مع طبقة من زجاج (UTG)، كما تتميز الشاشة بجودة عرض FHD+، وتدعم معدل تحديث متغير من 1-120 Hz، وسطوع بنسبة 3000 nits، وتضم كل شاشة كاميرة سيلفي بدقة 20 ميجا بيكسل.أيضاً يتميز Mix Fold 4 برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 3، ويأتي الهاتف في أعلى نموذج بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام وسعة تخزين 1 تيرابايت.CIO | NTTجهاز PlayStation 5 Pro يعمل على تعزيز وحدة معالجة الرسومات وتتبع الأشعة مما لتسريع الذكاء الاصطناعيلقد تم إطلاق PlayStation 5 في أواخر عام 2020، على الرغم من أنه يبدو أنه قد وصل لاحقًا بسبب مشكلات في العرض. ويقال إن إصدار Pro سيصل بعد أربع سنوات مع وحدة معالجة الرسومات المحسنة وتسريع الذكاء الاصطناعي وتحسينات أخرى. ستكون وحدة معالجة الرسومات (GPU) أكبر ترقية على جهاز PS5 Pro. وتزعم الشائعات أن أدمن جانب أخر يتميز هذا الإصدار بإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية بتقنية Leica وعدسات “Summilux”، وتتضمن الإعدادات مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/1.7 وميزة التثبيت البصري، بينما يأتي مستشعر الثاني بدقة 50 ميجا بيكسل للقطات portrait، كما يأتي المستشعر الثالث بدقة 10 ميجا بيكسل وعدسات periscope لتكبير بصري حتى 5 مرات، بينما يأتي المستشعر الأخير بدقة 12 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع.وينطلق Mix Fold 4 بواجهة Xiaomi HyperOS، ونظام تشغيل Android 14، وبطارية بقدرة 5100 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 67W، والشحن اللاسلكي بقدرة 50W.ومن المقرر أن يتوفر الهاتف بإختيارات ألوان تشمل الأزرق، والأسود، والأبيض، على أن يأتي النموذج الرئيسي من الهاتف بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت وسعر 1237 دولار.