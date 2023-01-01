Xiaomi تغلق برنامج تحديثات الإصدار التجريبي بعد 14 عامًا

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أعلنت شركة Xiaomi الرائدة عالميًا في مجال التكنولوجيا والابتكار عن أحد أكثر التغييرات جذرية في نهجها تجاه تطوير البرامج وإشراك المستخدمين. مع استعداد Xiaomi للانتقال من HyperOS 1.0 إلى HyperOS 2.0، فإن الاختبار من خلال تحديثات الإصدار التجريبي العامة سينتهي قريبًا بالنسبة للشركة. قد يكون هذا أحد هذه التغييرات الاستراتيجية التي تتبناها Xiaomi، مما يشير إلى اتجاه أوسع في الصناعة نحو إصدارات برامج أكثر تحكمًا واستقرارًا.

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إنه نهاية عصر برنامج الإصدار التجريبي الحالي لشركة Xiaomi.لأكثر من عشر سنوات، حاولت Xiaomi إشراك قاعدة مستخدميها بشكل يومي تقريبًا من خلال تحديثات الإصدار التجريبي باستخدام واجهة MIUI الخاصة بها، وبناء مجتمع نشط من المختبرين والمطورين. قبل عامين، بدأت الشركة في حصر إصدارات الإصدار التجريبي هذه على عدد قليل من المستخدمين والأجهزة مع وصول التحديثات كل أسبوع.الآن، بينما يقترب HyperOS 1.0 من نهايته ويجري العمل على HyperOS 2.0، أعلنت شركة Xiaomi أن تحديثات الإصدار التجريبي لن تكون متاحة للجمهور العام.سيؤدي هذا إلى إنهاء رحلة الإصدار التجريبي العام لشركة Xiaomi التي استمرت لمدة 14 عامًا بدءًا من عام 2024. في المستقبل، سيستخدم موظفو Xiaomi الداخليون فقط الإصدارات التجريبية للاختبار. يعكس هذا التغيير اهتمام Xiaomi بجعل البرنامج أكثر استقرارًا وموثوقية من خلال الاحتفاظ بالاختبار الأولي فقط داخل بيئة أكثر تحكمًا.OS 1.0.24.7.28.DEV نشرت شركة Xiaomi ما سيكون آخر إصدار تجريبي عام، OS1.0.24.7.28.DEV. حتى الآن، أصبحت التنزيلات متاحة لعدد كبير من الأجهزة، بما في ذلك:Xiaomi 14 Pro، Xiaomi 14، Xiaomi 13 Ultra، Xiaomi 13 Pro، Xiaomi 13Redmi K60 Pro، Redmi K60Xiaomi MIX Fold 3، Xiaomi MIX Fold 2Xiaomi 12S Ultra، Xiaomi 12S Pro، Xiaomi 12S، Xiaomi 12 Pro، Xiaomi 12، Xiaomi 12 Pro DimensityRedmi K50 Ultra، Redmi K50 Gaming Edition، Redmi K50 Pro، Redmi K50Xiaomi Pad 5 Proيُظهر هذا التحديث، الذي سيتم إصداره قبل منتصف الليل لمستخدمينا للترقية، أحدث التحسينات