Xiaomi تعلن عن هاتف Mix Flip بشاشة خارجية 4 بوصة وبطارية 4780 ميلي أمبير



صوره ارشيفيه صوره ارشيفيه

بجانب الإعلان عن هاتف Mix Fold 4 كشفت شاومي كذلك عن هاتف منافس لهاتف سامسونج Galaxy Z Flip 6 وهو Mix Flip.

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هاتف Mix Flip يأتي بشاشة خارجية بقياس 4.01 بوصة بدقة 1392x1208 وعند فتح الهاتف ستحصل على شاشة OLED من نوع LTPO بقياس 6.86 بوصة بدقة 1224x2912 ومعدل تحديث 120Hz وإضاءة تصل إلى 3000nits.يأتي الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 ورامات بحجم 12 أو 16 جيجا بايت ومساحة تخزين داخلية 256 أو 512 جيجا بايت أو 1 تيرا بايت وبطارية بقوة 4,780 ميلي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 67 وات.هاتف Mix Flip يأتي بكاميرتين في الجهة الخلفية كلاهما بدقة 50 ميجا بيكسل الرئيسية بفتحة عدسة f/1.7 والثانية للتقريب البصري 2x وبفتحة عدسة f/2.0 وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجا بيكسل بفتحة عدسة f/2.0.يعمل هاتف Mix Flip بنظام Android 14 مع واجهة HyperOS ويأتي بقارئ للبصمة على الجانب وسيتوفر للبيع في الصين بسعر يبدأ من 5,999 يوان أي ما يعادل 820 دولار.