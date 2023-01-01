Xiaomi تطلق هاتف ريدمي 13 الداعم لشبكات الجيل الرابع

أطلقت شاومي هاتفها الجديد ريدمي 13 الداعم لشبكات الجيل الرابع 4G، الذي يأتي خلفًا لإصدارها الشهير السابق (Redmi 12 4G).
وتخلت شاومي في الإصدار الجديد عن الكاميرا الواسعة المجال، إذ يأتي الهاتف بكاميرتين خلفيتين بدلًا من ثلاث كاميرات، وحسّنت الكاميرا الخلفية الأساسية لترتفع دقتها من 50 ميجابكسل إلى 108 ميجابكسل، مصحوبة بكاميرا للعمق بدقة قدرها 2 ميجابكسل. أما الكاميرا الأمامية، فقد زادت دقتها إلى 13 ميجابكسل، بدلًا من 8 ميجابكسل في الإصدار السابق.
ويعمل الهاتف بمعالج Helio G91 Ultra من ميدياتيك، الذي لا يختلف في الأداء كثيرًا عن المعالج السابق، كما يحتوي على شاشة من نوع IPS LCD قياسها 6.79 إنشات، بدقة قدرها FHD، ودرجة سطوع تصل إلى 550 شمعة، ومعدل تحديث يصل إلى 90 هرتزًا.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!