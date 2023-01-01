Xiaomi تطلق إصدار Redmi Monitor G24 Fast IPS Edition بمعدل تحديث 180 هرتز

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أطلقت شركة شاومي جهاز Redmi Monitor G24 IPS Edition، وهي شاشة ألعاب متوسطة التكلفة تتميز بمعدل تحديث يبلغ 180 هرتز. تتوفر



تتوفر الشاشة حاليًا للطلب المسبق في الصين، وهي توفر ميزات رائعة بسعر تنافسي.



ظهر الاصدار الاول من الشاشة لأول مرة في عام 2022 مع لوحة LCD ومعدل تحديث يبلغ 165 هرتز.

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والآن، تتميز شاشة Redmi Monitor G24 بلوحة IPS سريعة مقاس 23.8 بوصة عالية الدقة (1920 × 1080). تضمن لوحة IPS زوايا مشاهدة واسعة (178 درجة) للحصول على تجربة مشاهدة جيدة من أي موضع تقريبًا.تأتي الشاشة بمعدل تحديث يبلغ 180 هرتز، مما يقلل بشكل كبير من ضبابية الحركة والظلال في الألعاب سريعة الوتيرة مقارنة بالشاشات التقليدية التي تبلغ 60 هرتز.وتتميز الشاشة أيضًا بوقت استجابة قدره 1 مللي ثانية (MPRT)، مما يقلل التأخير بشكل أكبر للحصول على تجربة ألعاب سريعة الاستجابة.للحصول على دقة الألوان، تتم معايرة الشاشة في المصنع لتحقيق تصنيف Delta E<2، مما يشير إلى الحد الأدنى من اختلاف اللون عن اللون المثالي.كما انها تغطي 120% من التدرج اللوني sRGB ونسبة تباين ثابتة عالية تبلغ 3500:1، مما يوفر نطاقًا واسعًا من الألوان لمرئيات نابضة بالحياة.بالإضافة إلى ذلك، تدعم الشاشة تقنية HDR10، مما يوفر تباينًا محسنًا وإضاءة أكثر سطوعًا.تتميز الشاشة بتقنية DC Dimming للتخلص من وميض الشاشة، مما يقلل من إجهاد العين أثناء الاستخدام الممتد.كما أنها تتميز بشهادة TUV Rheinland Low Blue Light، التي تعمل على تصفية انبعاثات الضوء الأزرق الضارة ذات الموجة القصيرة.بالإضافة إلى ذلك، تدعم الشاشة G-Sync وFree-Sync، مما يقلل من تمزق الشاشة وتلعثمها.تتضمن خيارات الاتصال منفذ DisplayPort 1.4 ومنفذ HDMI 2.0، مما يسمح للمستخدمين بالاتصال بأجهزة مختلفة.تشتمل الشاشة أيضًا على مقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم ومدخل طاقة DC. ويوفر الحامل إمكانية ضبط الإمالة والدوران والارتفاع من أجل وضع مريح.تتميز شاشة Redmi Monitor G24 بتصميم أنيق وعصري مع إطار ضيق من ثلاثة جوانب لتجربة مشاهدة قريبة من الحافة إلى الحافة. يبلغ طولها 539.2 ملم، وعرضها 181.2 ملم، وارتفاعها 420.6 ملم، ويزن 2.7 كجم.تتوفر Redmi Monitor G24 IPS Edition حاليًا للطلب المسبق في الصين بسعر إطلاق يبلغ 579 يوانًا (حوالي 82 دولارًا)، وهو مخفض بشكل كبير من سعره الأصلي البالغ 799 يوانًا (112 دولارًا).