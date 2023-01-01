Xiaomi تطرح Redmi A3x الإقتصادي رسميًا في الخارج



Redmi A3x Redmi A3x

في فبراير الماضي، قامت شاومي في الخارج بكشف الستار عن هاتف Redmi A3 الإقتصادي الجديد، والذي وصل للسوق المصري في مطلع مايو الماضي وتُنتجه الشركة محليًا. والأن قامت شاومي بالكشف عن Redmi A3x الجديد والذي إنطلق على الموقع العالمي للشركة، ما يُشير الى إحتمالية وصوله الأسواق العربية قريبًا.



مواصفات Redmi A3x :-

أبعاد الهاتف 168.4×76.3×8.3 مم

خامات خارجية تأتي بالكامل من البلاستيك

دعم تركيب شريحتين إتصال 4G مع كارت ميموري في نفس الوقت

شاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.71 بوصة بدقة 720×1650 بيكسل جودتها HD+ مع كثافة بيكسلات 268 بيكسل لكل بوصة وسطوع يصل الى 500 شمعة ومعدل تحديث 90 هيرتز

طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass الجيل الثالث على الشاشة

معالج Unisoc T603 ثماني النواة، الأنوية بتردد يصل الى 1.8 جيجا هيرتز، دقة تصنيع المعالج 22 نانو ميتر

واجهة شاومي المُخففة المبنية على Android 14

مساحة تخزين 64 جيجا مع 3 جيجا رام او 128 جيجا مع 4 جيجا رام

رامات من نوع LPDDR4x وذاكرة eMMC 5.1



كاميرا سيلفي واحدة تأتي بدقة 5 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2 تدعم HDR وتدعم تصوير فيديوهات بجودة 1080p@30fps

كاميرا خلفية رئيسية بدقة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.0 مع عدسة 0.08 ميجا بيكسل مساعدة على التصوير، مع دعم تصوير فيديوهات بجودة 1080p@30fps

سماعات الهاتف الخارجية Mono

الهاتف يدعم منفذ السماعات الـ3.5 مللي

بصمة الإصبع موجودة على زِر الباور

الهاتف يدعم الفتح من خلال التعرف على الوجه

مستشعر التقارب الحقيقي غير موجود في الهاتف

بطارية بسعة 5000 مللي امبير تدعم الشحن بقدرة 10 وات عن طريق USB Type C

ألوان الهاتف الأسود، الأبيض والأخضر

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لم تكشف شركة شاومي عن سعر هاتف Xiaomi Redmi A3x الجديد في الخارج.الهاتف يعتبر نسخة من Redmi A3 ولكن بمعالج مختلف !