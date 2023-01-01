Xiaomi تصدر تحديثا مهما لموبايل Poco الأكثر مبيعا.. ثبته فورا

أصدرت شركة شاومي الصينية، تحديثا مهما لهاتف بوكو الأكثر مبيعا Poco F3، والذي يعمل على إصلاح العديد من المشكلات الأمنية الخطيرة، لجعل الهاتف أكثر أمانا من المتسللين والتهديدات الأخرى، لذلك يجب على المستخدمين تثبيت هذا التحديث في أقرب وقت ممكن لحماية معلوماتهم وبياناتهم الشخصية.
وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، يوفر التحديث الجديد نظام شاومي المطور HyperOS ، والذي يصل إلى هواتف Poco F3، برقم الإصدار OS1.0.3.0.TKHMIXM، ويبلغ حجمه حوالي 432 ميجابايت، كما أنه يجلب التصحيح الأمني ??لشهر يونيو 2024 ويحسن أداء نظام الهاتف.
يعمل تحديث شاومي HyperOS الجديد على جعل هاتف Poco F3، أسرع وأكثر استجابة وحماية، كما يعمل التحديث أيضا على إصلاح بعض الأخطاء التي تسببت في إبطاء الهاتف أو تعطله، كما تطرح الشركة هذا التحديث الأمني ??لشهر يونيو 2024 على العديد من أجهزة شاومي وريدمي وبوكو.
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