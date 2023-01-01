Xiaomi تصدر تحديثا مهما لموبايل Poco الأكثر مبيعا.. ثبته فورا

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أصدرت شركة شاومي الصينية، تحديثا مهما لهاتف بوكو الأكثر مبيعا Poco F3، والذي يعمل على إصلاح العديد من المشكلات الأمنية الخطيرة، لجعل الهاتف أكثر أمانا من المتسللين والتهديدات الأخرى، لذلك يجب على المستخدمين تثبيت هذا التحديث في أقرب وقت ممكن لحماية معلوماتهم وبياناتهم الشخصية.



وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، يوفر التحديث الجديد نظام شاومي المطور HyperOS ، والذي يصل إلى هواتف Poco F3، برقم الإصدار OS1.0.3.0.TKHMIXM، ويبلغ حجمه حوالي 432 ميجابايت، كما أنه يجلب التصحيح الأمني ??لشهر يونيو 2024 ويحسن أداء نظام الهاتف.



يعمل تحديث شاومي HyperOS الجديد على جعل هاتف Poco F3، أسرع وأكثر استجابة وحماية، كما يعمل التحديث أيضا على إصلاح بعض الأخطاء التي تسببت في إبطاء الهاتف أو تعطله، كما تطرح الشركة هذا التحديث الأمني ??لشهر يونيو 2024 على العديد من أجهزة شاومي وريدمي وبوكو.

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هاتف شاومي Poco F3يتميز هاتف شاومي Poco F3 بشاشة مثقبة من نوع AMOLED، تأتي بقياس 6.67 بوصة، بجودة عرض 1080× 2400 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز وتقنية HDR10+، محمية بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 5.جاء هاتف شاومي Poco F3، مع كاميرا خلفية ثلاثية المستشعر الرئيسي منها يأتي بدقة 48 ميجابكسل، مع عدسة واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل، ومستشعر ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 20 ميجابكسل، لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.ويتم تشغيل هاتف شاومي Poco F3، بواسطة معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 870 5G، ومعالج رسوميات Adreno 650، يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعتي 6 أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت.ويحزم هاتف شاومي Poco F3، بطارية تبلغ سعتها 4520 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33 وات.ويتوفر هاتف شاومي Poco F3، للبيع في مصر مقابل سعر يبدأ من 6.699 جنيها مصريا للنسخة بسعة 8 + 256 جيجابايت.