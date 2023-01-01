Xiaomi تدعم Xiaomi 15 Ultra بكاميرة periscope بمستشعر HP9 بدقة 200 ميجا بيكسل



Xiaomi 15 Ultra Xiaomi 15 Ultra

تقدم شاومي في شهر أكتوبر المقبل سلسلة هواتف Xiaomi 15، ولقد كشفت أحدث التسريبات عن خطط شاومي لدعم Xiaomi 15 Ultra بكاميرة periscope بمستشعر HP9 من سامسونج بدقة 200 ميجا بيكسل.

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تعقد شركة شاومي في شهر أكتوبر المقبل مؤتمر لإطلاق إصدارات الشركة المميزة من هواتف Xiaomi 15، وXiaomi 15 Pro إلى جانب Xiaomi 15 Ultra.ولقد أوضحت التسريبات التي جاءت من “Digital Chat Station” أن هاتف Ultra يأتي بإعدادات متقدمة في الكاميرة.أيضاً تعمل شاومي على إختبار هاتف Ultra، بإعدادات رباعية في الكاميرة الخلفية والتي تتضمن كاميرة periscope telephoto بدقة 200 ميجا بيكسل، بمستشعر ISOCELL HP9 من سامسونج وهي تفاصيل تتوافق مع تقرير سابق من “Ice Universe”.ويتميز مستشعر ISOCELL HP9 من سامسونج بحجم 1/1.4 إنش، والذي يدعم إنتاج 200 مليون بيكسل بحجم 0.56 ميكرومتر لكل بيكسل لتعزيز كثافة البيكسل وإلتقاط تفاصيل أكثر دقة.كما يأتي المستشعر بتقنية التترا بيكسل التي تعمل على دمج البيكسل 4 في 4 لتحويل المستشعر إلى دقة 12 ميجا بيكسل مع حجم أكبر للبيكسل 2.24 ميكرومتر، ويعزز المستشعر تأثير bokeh في الصور، وأيضاً التصوير في الإضاءة المنخفضة بكفاءة ودقة أعلى عبر جذب كم أكبر من الضوء لصور أكثر سطوع.أيضاً يأتي مستشعر HP9 بخوارزمية remosaic لتعزز التكبير داخل المستشعر حتى مرتين أو 4 مرات، كما يتكامل مع عدسات telephoto لدعم تكبير بصري حتى 12 مرة لتعزيز جودة الصور.يذكر أن هاتف Xiaomi 14 Ultra جاء بمستشعر Sony LYT-900 رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع عدسات متغيرة، وميزة التثبيت البصري Hyper، كما تتضمن الإعدادات مستشعر بدقة 50 ميجا بيكسل وزوايا عرض فائقة الإتساع، إلى جانب اثنان من كاميرات telephoto مع مستشعر IMX858، وتدعم الكاميرة تسجيل فيديو بدقة 8K.