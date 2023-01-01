Xbox تطرح رسميًا لعبة Life is Strange مرة أخرى أكتوبر المقبل

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صورة الخبر: Life is Strange
Life is Strange

طرح معرض الألعاب الصيفية لـ Xbox مفاجأة لطيفة وسط كل الأخبار المتوقعة وهو الإعلان عن لعبة Life is Strange الجديدة، وسيتم إصدار اللعبة، التي تشهد عودة بطل الرواية الأصلي Max Caulfield، في 29 أكتوبر لأجهزة Xbox Series X/S والكمبيوتر الشخصي وPlayStation 5.

ومع ذلك، يمكن لأي شخص يرغب في الحصول عليها قبل ذلك بقليل أن يطلب الإصدار النهائي مسبقا ، والذي سيمنحهم الوصول إلى الفصلين الأول والثاني في 15 أكتوبر، ويبدو أن إصدار Nintendo Switch سيأتي لاحقًا أيضًا.

وفى تفاصيل اللعبة حياة غريبة فبعد سنوات من أحداث اللعبة الأولى وجدت ماكس صديقتها صافي مقتولة وتحاول استخدام صلاحياتها فى التلاعب بالوقت للعودة وإنقاذها لكن الأمور تسوء ، كما إنه "لغز جريمة قتل كامل، مع تطور خارق للطبيعة" حيث سيتعين على ماكس القفز بين الجداول الزمنية المتوازية لإيقاف القاتل.

المصدر: اليوم السابع

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