xAI تجمع 6 مليارات دولار لتحدي OpenAI

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جمعت شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة المملوكة للملياردير إيلون ماسك xAI مقدار 6 مليارات دولار في جولة تمويل جديدة، في واحدة من الصفقات الكبرى في هذا المجال الناشئ، إذ تعزز رأس المال للتنافس بقوة مع المنافسين ويشمل ذلك جوجل ومايكروسوفت و OpenAI.



وكتبت الشركة الناشئة في تدوينة: “يعد الأمير الوليد بن طلال وشركة المملكة القابضة من بين الداعمين الذين استثمروا في جولة التمويل من السلسلة B، إلى جانب Valor Equity Partners و Vy Capital و Andreessen Horowitz و Sequoia Capital و Fidelity”.



ويؤكد التمويل تقريرًا صدر في شهر أبريل يفيد بأن xAI كانت تتطلع إلى جمع مقدار 6 مليارات دولار، وأنها كانت في ذلك الوقت تضع اللمسات الأخيرة على جولة التمويل التي كانت تمنحها تقييمًا قدره 18 مليار دولار.

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ويعد ماسك واحدًا من أوائل رواد الأعمال وأكثرهم شهرة في مجال الذكاء الاصطناعي. وتعد تسلا من شركات تصنيع السيارات الكهربائية الفضلى المتمتعة بتقنيات القيادة الذاتية، وهو أيضًا أحد مؤسسي OpenAI، وهي شركة ناشئة استثمر فيها عشرات الملايين من الدولارات.وفي شهر مارس، رفع دعوى قضائية على OpenAI بدعوى الإضرار بمهمتها والتحول إلى شركة مغلقة المصدر بحكم الأمر الواقع تابعة لشركة مايكروسوفت. كما اتهم جوجل بتنمية التحيز في منتجات الذكاء الاصطناعي.وبعد تأسيس xAI، أصدرت نموذج Grok 1.0 المنافس لنموذج ChatGPT في شهر نوفمبر. وأتاحت الشركة لاحقًا النموذج من خلال روبوت دردشة لمستخدمي +Premium عبر إكس.وفي شهر أبريل، أصدرت الشركة نموذج Grok 1.5 الجديد وسمحت أيضًا لمستخدمي Premium عبر إكس بالوصول إلى روبوت الدردشة.وبالإضافة إلى ذلك، عاينت الشركة المملوكة للملياردير ماسك إمكانات Grok المتعددة الوسائط في شهر أبريل.وفي وقت سابق من هذا العام، فتحت الشركة مصدر نموذج Grok دون أي تعليمات برمجية للتدريب.وقالت xAI في تدوينة إنها تخطط لاستخدام الأموال من جولة التمويل الجديدة لطرح المجموعة الأولى من المنتجات في السوق، وبناء بنية تحتية متقدمة، وتسريع البحث وتطوير التقنيات المستقبلية.ومن المرجح أن تبحث الشركة عن شراكات لتقديم Grok للمستخدمين خارج نطاق منصة إكس.وتدعي الشركة أنها تهدف إلى تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي صادقة، مع أن ميزة ملخص الأخبار الخاصة بنموذج Grok عبر إكس تسبب الهلوسة وتولد معلومات مضللة.