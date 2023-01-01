X تغير كيفية عمل الحظر للحد من إساءة الاستخدام

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تعمل إكس على تغيير كيفية عمل الحظر عبر منصتها، إذ لم يخف إيلون ماسك أنه ليس من محبي زر الحظر، مع أن المنصة لم تحقق في الوقت الحالي رغبة ماسك في إلغاء الميزة بالكامل.



وتعدل المنصة إمكانية رؤية الردود في سياق الحظر.



وكان بإمكان المستخدم في السابق حظر شخص ما عبر إكس مع الاستمرار بالرد على منشوراته، ولن يتمكن الشخص المحظور من مشاهدة هذا الرد أو معرفة أن الشخص الذي حظره كان يتفاعل مع منشوراته.

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ويبدو أن هذا الأمر فتح باب إمكانية إساءة الاستخدام، إذ قد يحظرك شخص ما ومن ثم يشهر بك أو ينتحل شخصيتك أو يسيء إليك بطريقة أخرى عبر المنصة نفسها دون أن تراه.وتراجعت إكس عن ذلك حتى يتمكن المستخدمون من رؤية الردود المباشرة حتى لو أن الشخص الذي نشر الرد حظر أولئك المستخدمين.وقال الفريق الهندسي لشركة إكس في منشور إن التغيير جزء من التزام الفريق المستمر بمواءمة ميزة الحظر مع مبادئ المنصة.وأضاف المنشور: “يتيح لك هذا التغيير تحديد المحتوى السيئ المحتمل الذي لم تتمكن من مشاهدته في السابق والإبلاغ عنه، مما يؤدي إلى حماية حسابك والسلامة العامة لمنصتنا”.وألمح المنشور أيضًا إلى أنه قد يكون هناك تغييرات قادمة إضافية على ميزة الحظر، التي تعد واحدة من مزايا الأمان الأكثر استخدامًا على نطاق واسع في الخدمة.وقالت إكس: “نهدف إلى السماح للمستخدمين بالتحكم في تجربتهم مع الحفاظ على الرؤية العامة للمشاركات”.ويبدو أن هذا يتماشى مع التعليقات السابقة من ماسك، الذي قال في مناسبات متعددة إن ميزة الحظر لا معنى لها وأنه من المفترض حذفها بصفتها ميزة، باستثناء الرسائل المباشرة.ولا يعد التغيير الحالي جذريًا فيما يتعلق بميزة الحظر، وقد يفيد هذا التغيير بعض المستخدمين الذين يريدون رؤية ما يقوله الناس عنهم عبر المنصة، مع أن تحرك إكس فيما يتعلق بتغيير رؤية المحتوى المحظور سابقًا قد تكون أيضًا علامة على تغييرات أكثر أهمية قادمة.