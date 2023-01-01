WhatsApp يقدم ميزات جديدة لملايين المستخدمين.. اعرفها



WhatsApp WhatsApp

أطلق تطبيق المراسلة الأشهر في العالم واتساب WhatsApp، ميزات جديدة لملايين المستخدمين لدى حول العالم، من شأنها أن تغيير مظهر التطبيق بالكامل، إلى جانب بعض المزايا الأخرى التي تعمل على تحسين تجربة استخدام خدمة المراسلة.



واتساب يقدم ميزات جديدة ومطورة لملايين المستخدمين على مستوى العالم



وتشير بعض التقارير، إلي أن الملايين من مستخدمي واتساب حول العالم سيرون تطبيقا مختلفا كليا في تصميمه التقليدي المعروف، حيث سيتم تحويل شكل تطبيق المراسلة الفورية الأكثر شهرة في العالم بالكامل قريبًا.

قد يعجبك أيضا...

وهذا لأن واتساب أعلن عن تغيير كبير في التصميم لتطبيقاته المحمولة، بما في ذلك إضافة تحسينات ضخمة في الوضع الداكن مما يجعله أكثر تميزا، إلى جانب تحسسنات أخرى في مظهر التطبيق بشكل عام مما يجعله منظم أكثر من ذي قبل.وذلك بالإضافة إلى عدد من التحسينات الخاصة لاصداري التطبيق على أندرويد وآيفون، ووفقا لشركة واتساب، فأن التحديث الجديد يولى الأولوية لتصميم حديث وسهل الاستخدام.وتعد واحدة من أكبر التغييرات في النظام اللوني الجديد هي "وضع الظلام الأعمق"، حيث قام واتساب بتجربة أكثر من 35 لوحة ألوان مختلفة قبل أن يستقر على تركيبة تقلل من إجهاد العين في بيئات الإضاءة المنخفضة، والتي تأتي مستندة إلى الخيار الحالي للوضع الداكن، والذي يعد ميزة شهيرة بين العديد من مستخدمي التطبيق.وسيستفيد مستخدمي أندرويد من خاصية التصفح الجديد، التي تمنحهم شريط تنقل سفلي جديد مدمج، مشابه لما حصل عليه مستخدمو آي أو أس منذ فترة، يوفر هذا الشريط وصولا سريعا إلى أقسام مفتاحية في التطبيق، بما في ذلك المحادثات والمكالمات والمجتمع وتحديثات الحالة.وعلي مستوي الخصوصية، كشفت أحدث التقارير أن تطبيق واتساب، يعمل على تطوير ميزة جديد من شأنها أن تمنع الأشخاص من التقاط لقطات شاشة أو “سكرين شوت” لصور الملف الشخصي لمستخدمي التطبيق على آيفون وأندرويد، والتي تم تصميمها لزيادة خصوصية المستخدم، وتقليل المخاطر المرتبطة بالمشاركة والتوزيع غير المصرح به للصور الشخصية.وفي الوقت نفسه، يعمل واتساب على ميزة أخرى قد تحدث ثورة في مجال التخزين، حيث أشارت التقارير الأخيرة إلى أن الاصدار التجريبي من واتساب قد حصل على خيارات جديدة مطورة لتصفية الدردشة، بما في ذلك فئات مثل “الكل” و"غير المقروءة" و"المجموعات"، وتأتي وظيفة تصفية الرسائل الجديدة داخل قسم إدارة التخزين بالتطبيق على نظام أندرويد.