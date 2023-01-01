WhatsApp يغير "علامة التحقق" من اللون الأخضر للأزرق .. كيف سيؤثر على المستخدمين

لدى واتساب الملايين من المستخدمين في جميع أنحاء العالم وهو أيضًا المصدر الذي يلجأ إليه الكثير منا عندما يتعلق الأمر بالتفاعل مع الشركات، وتتفاعل العديد من الشركات مع عملائها عبر تطبيق المراسلة الفورية، وتجيب على الاستفسارات وتعالج المشكلات، وحتى الآن، يمكن التعرف على هذه الشركات من خلال "علامة اختيار" خضراء توضع بجوار أسمائها، ولكن هذا سيتغير قريبا.
ويشير تقرير جديد في WA Beta Info إلى أن تطبيق واتساب يطرح تحديثًا جديدًا كجزء منه، حيث سيستبدل علامة الاختيار الخضراء بعلامة زرقاء للشركات التي تم التحقق منها، بالإضافة إلى ذلك، ستتلقى القنوات التي تم التحقق منها أيضًا علامة الاختيار المحدثة.
ويضيف التقرير أن هذا التحديث يهدف إلى جعل شارات التحقق متسقة عبر جميع منصات Meta، على غرار علامات الاختيار الزرقاء على Instagram وFacebook، ويختبر واتساب حاليًا هذا التغيير علنًا، ويمكن لبعض مستخدمي الإصدار التجريبي الآن رؤية علامة الاختيار الزرقاء الجديدة.
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