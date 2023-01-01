WhatsApp يعمل على إضافه ميزة "تذكيرات بالأحداث" إلى محادثات المجموعة

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يعمل تطبيق واتساب على ميزة جديدة من شأنها تحسين تجربة الدردشة الجماعية المجتمعية، ويتضمن آخر تحديث لتطبيق واتساب الذي تم نشره في القناة التجريبية القدرة على إضافة تذكيرات بالأحداث في مجموعات المجتمع، وفقاً لموقع phonearena.



يتم الآن اختبار الميزة الجديدة التي اكتشفها WABetaInfo في إصدار Android من واتساب، لذلك ما لم تكن مسجلاً في البرنامج التجريبي، فلن تتمكن من الوصول إليه بعد.



بمجرد إنشاء حدث في مجموعة مجتمع، يمكن للمسؤولين اختيار متى سيتم إعلامهم به، وتتوفر حاليًا ثلاثة خيارات – 30 دقيقة وساعتين ويوم واحد، ولكن يمكن للمسؤولين تحديد ما يصل إلى اثنين فقط من هذه الخيارات.

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على الرغم من أن الميزة الجديدة يتم اختبارها فقط على أجهزة أندرويد في الوقت الحالي، فمن المحتمل أن يحصل عليها مستخدمو iOS أيضًا إذا قرر واتساب وطرح تذكيرات الأحداث للجميع.يضيف واتساب ميزات متعددة إلى برنامجه التجريبي أسبوعيًا، لكن التحديثات الفعلية للإصدار الثابت من التطبيق نادرة جدًا، وهذا أحد الأسباب التي قد تجعلنا نسمع مرة أخرى عن ميزة التذكير بالحدث بعد عدة أشهر من الآن، حيث أن واتساب لديه تحسينات أخرى قيد التنفيذ بالفعل.