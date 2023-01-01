WhatsApp يطلق ميزة جديدة تسمح بالتخطيط لحدثك القادم وعقد الاجتماعات

آخر الأخبارأخبار الكمبيوتر والإنترنت › WhatsApp يطلق ميزة جديدة تسمح بالتخطيط لحدثك القادم وعقد الاجتماعات

صورة الخبر: WhatsApp
WhatsApp

يضيف واتساب طريقة جديدة لتخطيط وتنظيم الأحداث في الرسائل الجماعية، مما يسهل على الأصدقاء والمنظمات مثل المدارس والأحياء إعداد اجتماعات افتراضية وشخصية.

وتتيح ميزة الأحداث الجديدة لأعضاء المجموعة إعداد حفلات أعياد الميلاد واجتماعات العمل والمزيد، على غرار خدمات e-vite المتنوعة التي ترسل الدعوات عبر البريد الإلكتروني، ويتم تثبيت أحداث واتساب الجديدة على صفحة معلومات المجموعة، كما يتم الحصول على سلسلة دردشة جماعية خاصة بهم حتى يتمكن الجميع من معرفة من هو المعطل، وسماع الأعذار الحتمية لأولئك الذين لا يستطيعون الحضور، وتأكيد من الذي يجلب ملفات تعريف الارتباط.

ويضيف واتساب أيضًا القدرة على الرد على "مجموعات الإعلانات" حتى يتمكن الأعضاء من إضافة تعليقات وملاحظات للمشرف، كما أنه يحافظ على تصغير الردود وكتم صوت الدردشة بحيث يكون لدى الأشخاص خيار القراءة والمشاركة في المناقشة دون إغراق الآخرين بالإشعارات.

وستظهر ميزة الأحداث أولاً للمجموعات داخل مجتمعات واتساب، ثم لجميع المجموعات في الأشهر المقبلة، مجتمعات واتساب هي ميزة Slack أو Discord في تطبيق الدردشة والتي تحتوي على سلاسل الرسائل الخاصة بها ومسؤولي المجموعة ووظائف الإعلان، كما أنه يستفيد أيضًا من إمكانيات مكالمات الفيديو عبر واتساب التي تضم 32 شخصًا والتي تدعو المستخدمين للانضمام بدلاً من الاتصال بالجميع.

المصدر: اليوم السابع

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على WhatsApp يطلق ميزة جديدة تسمح بالتخطيط لحدثك القادم وعقد الاجتماعات

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
66253

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم