WhatsApp يطلق ميزة جديدة تسمح بالتخطيط لحدثك القادم وعقد الاجتماعات

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يضيف واتساب طريقة جديدة لتخطيط وتنظيم الأحداث في الرسائل الجماعية، مما يسهل على الأصدقاء والمنظمات مثل المدارس والأحياء إعداد اجتماعات افتراضية وشخصية.



وتتيح ميزة الأحداث الجديدة لأعضاء المجموعة إعداد حفلات أعياد الميلاد واجتماعات العمل والمزيد، على غرار خدمات e-vite المتنوعة التي ترسل الدعوات عبر البريد الإلكتروني، ويتم تثبيت أحداث واتساب الجديدة على صفحة معلومات المجموعة، كما يتم الحصول على سلسلة دردشة جماعية خاصة بهم حتى يتمكن الجميع من معرفة من هو المعطل، وسماع الأعذار الحتمية لأولئك الذين لا يستطيعون الحضور، وتأكيد من الذي يجلب ملفات تعريف الارتباط.



ويضيف واتساب أيضًا القدرة على الرد على "مجموعات الإعلانات" حتى يتمكن الأعضاء من إضافة تعليقات وملاحظات للمشرف، كما أنه يحافظ على تصغير الردود وكتم صوت الدردشة بحيث يكون لدى الأشخاص خيار القراءة والمشاركة في المناقشة دون إغراق الآخرين بالإشعارات.

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وستظهر ميزة الأحداث أولاً للمجموعات داخل مجتمعات واتساب، ثم لجميع المجموعات في الأشهر المقبلة، مجتمعات واتساب هي ميزة Slack أو Discord في تطبيق الدردشة والتي تحتوي على سلاسل الرسائل الخاصة بها ومسؤولي المجموعة ووظائف الإعلان، كما أنه يستفيد أيضًا من إمكانيات مكالمات الفيديو عبر واتساب التي تضم 32 شخصًا والتي تدعو المستخدمين للانضمام بدلاً من الاتصال بالجميع.