WhatsApp يطرح ميزة البحث عن ملصقات GIPHY لمستخدمي iOS

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يقدم واتساب ميزة البحث عن ملصقات GIPHY الجديدة لمستخدمي أجهزة iOS، بعد فترة اختبار طويلة، أصدرت الشركة أداة مثيرة للاهتمام لحاملي هواتف Apple iPhone من خلال إصدار مستقر. يمكن للمستخدمين تثبيتها عبر متجر التطبيقات.

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تتوفر ميزة البحث عن ملصقات GIPHY على نطاق واسع لمستخدمي iPhone في إصدار WhatsApp iOS 24.17.78. تأكد من تشغيل التطبيق على أحدث إصدار لتجربة الإضافة الجديدة على جهازك.ستتيح ميزة البحث عن ملصقات GIPHY للمستخدمين استكشاف ملصقات جديدة ومضحكة بسرعة أثناء محادثاتهم. إنها أفضل طريقة للتعبير عن نفسك بدقة أكبر بين أصدقائك وأفراد عائلتك وجهات الاتصال الأخرى.تكشف المدخلات أيضًا أن هذه القدرة ستسمح لمستخدمي iOS بإرسال ملصقات غائبة في مجموعة ملصقاتهم الشخصية. ما عليك سوى البحث عن GIPHY وقد تجد الشخصية المتحركة أو الواقعية المثالية لمواصلة المرح في محادثاتك.يمكن للمستخدمين أيضًا ترتيب ملصقاتهم المفضلة في درج الملصقات حسب تفضيلاتهم. بصرف النظر عن أداة البحث عن ملصقات GIPHY، تقدم WhatsApp ميزة الرد والتفاعل لشاشة عارض الوسائط. ما عليك سوى النقر فوق الاختصارات الجديدة في أسفل الشاشة للتفاعل مع صورة أو مقطع فيديو أو ملف GIF.سيسمح لك اختصار الرد هذا أيضًا بكتابة رسالة وإرسالها دون مغادرة عارض الوسائط. لتجربة كل هذه الميزات الجديدة، قم بتثبيت أحدث تحديث لـ WhatsApp في أقرب وقت ممكن.