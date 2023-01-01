WhatsApp يسألك قريبًا عن تاريخ الميلاد إذا كنت تعيش فى هذا البلد.. اعرف السبب

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يريد تطبيق واتساب معرفة أعمار بعض مستخدميه، لذا سيبدأ قريبًا السؤال عن تاريخ ميلادك قبل أن تتمكن من الوصول إلى تطبيق المراسلة، حيث يتم دمج هذه الميزة فى إصدار أندرويد للتطوير وستصل فى النهاية إلى التحديث التجريبي فى الأسابيع القليلة المقبلة.



ويتوافق تطبيق واتساب بشكل أساسي مع المعايير القانونية لمختلف البلدان، وهو أمر تم اعتماده مؤخرًا فى منطقة الاتحاد الأوروبي حيث يمكن أن تكون الرسائل قابلة للتشغيل المتبادل، ويمكن للأشخاص إرسال محادثات من واتساب إلى تليجرام أو سيجنال.



لماذا يريد واتساب معرفة تاريخ ميلادك؟

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تشير التفاصيل عبر WeBetainfo إلى أن منصة المراسلة تتطلع إلى الامتثال للتغييرات التشريعية الأخيرة في ولايات أمريكية مختلفة مثل تكساس، حيث يُطلب من المستخدمين تأكيد أعمارهم قبل البدء فى استخدام أي خدمة عبر الإنترنت، والتي تشمل واتساب أيضًا.وسيعرض تطبيق المراسلة مربعًا منبثقًا يسألك متى ولدت، يبدو أن معظم الولايات في الولايات المتحدة قد حددت 15 عامًا كسن لاستخدام هذه الخدمات الرقمية بموجب أحدث المعايير القانونية، لذا تأكد من إدخال العمر المناسب، لأن تلك البيانات لا يمكن مراجعتها أو تغييرها مرة أخرى.سيبلغ واتساب أيضًا هؤلاء المستخدمين بأن عمرهم مطلوب إذا كانوا يريدون استخدام التطبيق، كما أنه يؤكد للأشخاص أن أعمارهم لن تظهر لأي شخص على تطبيق المراسلة وأن ذلك مخصص لاحتياجاته التنظيمية فقط ولا يؤثر على خصوصيتهم أو أمانهم على النظام الأساسي على الإطلاق.من المهم أن تلتزم المنصة المملوكة لشركة ميتا باللوائح المحلية، وفي الولايات المتحدة، يعد تحديد حد عمري طريقة جيدة لمنع حالات إساءة معاملة الأطفال الكبرى.وأثار الأمر الجدل بإمكانية فرض ميزة التحقق من العمر لواتساب في المزيد من البلدان، لأنها لن تساعد إلا الصغار من الوقوع فريسة للجهات الفاعلة السيئة في تطبيق المراسلة، ومع ذلك من المهم أن يكون لدى واتساب آلية قوية للتحقق من التفاصيل التي يقدمها المستخدم دون المساس بخصوصيته.