WhatsApp يتيح لمستخدميه ميزة مذهلة

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أتاح تطبيق الدردشة واتساب WhatsApp لمستخدميه تعيين جودة HD كإعداد افتراضي لإرسال الصور ومقاطع الفيديو.







وقدم تطبيق واتساب WhatsApp العام الماضي خيار السماح للمستخدمين بإرسال "صور عالية الدقة"، مع الحفاظ على دقتها الأصلية مع ضغط أقل. بحسب 9to5mac.

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وكان على المستخدمين اختيار خيار HD في كل مرة يرسلون فيها صورة إلى شخص ما، ولكن ليس بعد الآن. وذلك لأن تطبيق WhatsApp يطرح خيارًا جديدًا لتعيين خيار إرسال صور عالية الدقة كإعداد افتراضي.ويمكن لمستخدمي هواتف آيفون التي تعمل بنظام iOS وهواتف أندرويد التي تعمل بنظام Android الآن تعيين جودة HD كإعداد افتراضي لإرسال الوسائط عالية الدقة على WhatsApp.كما يمكن العثور على هذا الخيار ضمن قائمة التخزين والبيانات في إعدادات واتساب، وفي حين أن الجودة القياسية تقلل الصور الملتقطة بهواتف آيفون إلى 960×1280 بكسل، فإن جودة HD تحافظ على الصورة بدقة أصلية تبلغ 3024×4032 بكسل.وفي العام الماضي أيضًا، قدم واتساب لاحقًا خيارًا مشابهًا، ولكن لمقاطع الفيديو. عند التمكين، يرسل WhatsApp مقاطع فيديو بدقة 720 بكسل بدلاً من 480 بكسل.ولا تزال الدقة أقل بكثير من 1080p أو 4K، ولكنها أفضل من جودة SD. ومن الجدير بالذكر أن الإعداد الجديد لاختيار الجودة الافتراضية ينطبق أيضًا على مقاطع الفيديو.ومن أجل الوصول إلى هذه الميزات، تأكد من تثبيت أحدث إصدار من واتساب على جهازك، ويتوفر تطبيق واتساب مجانًا على متجر التطبيقات. ضع في اعتبارك أن ظهور الميزة الجديدة على جهازك قد يستغرق بعض الوقت.