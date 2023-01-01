WhatsApp تختبر الردود الملائمة على رسائل الفيديو



WhatsApp WhatsApp

يعمل الإصدار التجريبي الحديث من واتساب على تحسين تجربة الرسائل النصية مع رسائل الفيديو في سلاسل الدردشة.



ويحتوي الإصدار التجريبي رقم 2.24.14.5 من تطبيق المراسلة لنظام التشغيل أندرويد اختصارًا جديدًا يسمح بالرد السريع والسهل على رسائل الفيديو.



ويعرض الإصدار التجريبي الآن رمزًا صغيرًا بجانب رسالة فيديو يشبه الكاميرا، ويتحرك سهم الرد إلى الجهة اليسرى.

قد يعجبك أيضا...

ويؤدي النقر على هذا الرمز إلى فتح مسجل الفيديو فورًا لالتقاط ردود الفيديو وإرسالها، مما يوفر على المستخدم الحاجة إلى المرور عبر عناصر القائمة المتعددة أو استخدام أي إيماءات خاصة.ويعد هذا التحديث خطوة كبيرة نحو تبسيط اتصالات الفيديو داخل التطبيق وجعلها طبيعية، كما أنه يوفر راحة إضافية مقارنةً بنظام الرد على الفيديو السابق.وتطالب واتساب المستخدمين بإعادة اكتشاف مقطع فيديو يدويًا والتوجه إلى القائمة قبل إنشاء الرد.ويقلل الاختصار الجديد الخطوات الإضافية من خلال تقديم زر سريع وسهل النقر للرد والإرسال.ومن غير الواضح متى قد يصل هذا التحديث لجميع مستخدمي تطبيق المراسلة، مع أن الإصدار التجريبي الجديد متاح عبر متجر جوجل بلاي.ويظهر اختصار الرد السريع لبعض المختبرين، مما يعني أن طرحه لا يزال مستمرًا.ويعد هذا الإصدار التجريبي التحديث الثاني لتحسين تجربة الفيديو في واتساب، إذ عزز إصدار تجريبي سابق جودة تجربة الفيديو.واختبرت واتساب في الإصدار التجريبي رقم 2.24.13.10 الصادر في وقت سابق من شهر يونيو خيارًا لتعيين الجودة الافتراضية للتحميلات على أنها عالية الدقة.وأظهر الاختبار أن منصة المراسلة تعتزم السماح بتحميل الصور ومقاطع الفيديو بدقة عالية بمجرد انتهاء الاختبار.ومن المحتمل أن يكون سبب الانتقال إلى إدماج مقاطع الفيديو في هذا المزيج هو إضافة تحميلات الصور العالية الدقة في شهر أغسطس الماضي.وتحذر المنصة من أن اختيار التحميل بدقة عالية قد يستهلك كمية إضافية من عرض النطاق الترددي ومساحة التخزين.وأدى التحديث المستقر الحديث إلى تحسين تجربة الاتصال الصوتي والمرئي في التطبيق.وطرحت واتساب تحديثات، مثل Speaker Spotlight، وجلبت الصوت إلى ميزة مشاركة الشاشة.وعلاوة على ذلك، تلقت الأجهزة القديمة تحديثًا من شأنه أن يساعد في تسهيل إجراء مكالمات واضحة بغض النظر عن عمر الجهاز الذي يعمل بنظامي التشغيل أندرويد و iOS.