WhatsApp تتيح تنظيم المناسبات مباشرة داخل المجموعات

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صورة الخبر: WhatsApp
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أعلنت منصة المراسلة الفورية واتساب ميزة جديدة تتيح للمستخدمين تنظيم المناسبات وإدارة الأحداث المهمة مباشرة ضمن محادثات المجموعات.

وكانت المنصة قد أطلقت ميزة مماثلة لمستخدمي “المجتمعات” في وقتٍ سابق، وقد قررت إتاحة هذه الخاصية المفيدة في المحادثات الجماعية العادية.

وستتيح ميزة “المناسبات” الجديدة للمستخدمين إنشاء بطاقات خاصة بالفعاليات المختلفة، إذ يمكن تحديد اسم المناسبة مع كتابة وصف لها، وتاريخ إقامتها وموعدها وموقعها، بالإضافة إلى خيار ربط المناسبة بمكالمة صوتية أو مرئية.

وتظهر ميزة “المناسبات” ضمن شريط الأدوات الموجود في نافذة الدردشة الجماعية، وذلك عند الضغط على أيقونة المرفقات، بالإضافة إلى خيار مشاركة المستندات والصور ومقاطع الفيديو، إذ سيجد المستخدمون الآن خيارًا جديدًا باسم “مناسبة”.

وعند إنشاء بطاقة المناسبة، ستظهر لكافة الأعضاء في المجموعة، ويمكن لأعضاء المجموعة قبول دعوة المشاركة بالمناسبة أو رفضها، كما ستعمل المنصة على تنبيه الأعضاء المشتركين عند قدوم موعد المناسبة.

وتحرص واتساب على أن تظل كافة محادثات المجموعة مشفرة تشفيرًا تامًا، ولا تؤثر تلك الميزة الجديدة في خصوصية المستخدمين، إذ لا يمكن لأي شخص خارج المجموعة الوصول إلى تفاصيل المناسبة.

وتُسهّل ميزة “المناسبات” على أعضاء المجموعات التواصل والتنسيق بشأن الفعاليات المختلفة، مثل حفلات أعياد الميلاد والرحلات والاجتماعات وغيرها، كما توفر تلك الميزة طريقة سهلة لمشاركة كافة المعلومات المتعلقة بالفعالية، وهي تُشجع على التفاعل بين أعضاء المجموعة، وتبادل التعليقات والأسئلة.
وتتيح المنصة لمنشئ المناسبة إمكانية تعديلها أو إلغائها إذا لزم الأمر، وسترسل المنصة للأعضاء إشعارًا بالتحديثات الجديدة.

وبدأت المنصة إتاحة تلك الميزة الجديدة في الإصدارات الرسمية والتجريبية من تطبيق واتساب في نظام أندرويد، بالإضافة إلى هواتف آيفون، وستظهر لكافة المستخدمين بنحو تدريجي.

المصدر: البوابة العربية للأخبار التقنية

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