Western Digital تقدم أعلى سعة لمحرك أقراص HDD محمول بقياس 2.5 بوصة

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كشفت ويسترن ديجيتال اليوم عن توسيع سعة محركات أقراص الحالة الصلبة (HDD) المحمولة في علاماتها WD®, WD_BLACK™ and SanDisk® Professional ، من خلال محرك الأقراص الصلبة المحمول قياس 2.5 بوصة الأعلى سعةً في العالم.



تأتي هذه الخطوة في ضوء الانتشار الهائل للمحتوى الرقمي، والذي يتطلب حلولاً أكبر وأعلى أداءً للمساعدة في حفظ المحتوى والوصول إليه .



ستتوفر مجموعة WD My Passport portable HDD line، بالإضافة إلى أقراص WD_BLACK P10 Game Drive، SanDisk Professional G-DRIVE® ArmorATD™، بسعات 6 تيرابايت*.

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قال نيتين كاشواها، مدير إدارة المنتجات لدى ويسترن ديجيتال: "يشكل توسيع محفظتنا من خلال طرح أول قرص حالة صلبة محمول قياس 2.5 بوصة بسعة 6 تيرابايت، إنجازاً تقنياً هائلاً، ويمكننا من مواصلة توسيع آفاق إمكانات وسائط التخزين، ومن خلال توفير جهاز تخزين بسعة تصل إلى 6 تيرابايت، وحجم صغير مع سعر معقول، يستفيد الجميع، مثل الطلاب ومحبي الألعاب ومصوري الفيديو المحترفين، من مرونة أكبر لإنشاء مزيد من المحتوى والاحتفاظ به في قرص تخزين محمول واحد".وتتوفر اليوم سعة 6 تيرابايت غير المسبوقة في مختلف العلامات المميزة من ويسترن ديجيتال، مما يضمن حلولاً أعلى أداءً ومخصصة لتلبية مختلف تطلعات المستخدمين.دبل يو دي توفر مساحة أكبر لتخزين الرحلة التالية بثقةيمكن لمحبي المغامرات تخزين المزيد من الوسائط وإنشاء نسخة احتياطية من ذكرياتهم الرقمية بكل سهولة وضمان راحة بالهم. حيث يشكل قرص My Passport Ultra™حل تخزين موثوق ومحمول ومجهز بتقنية USB-C، ويأتي جاهزاً للاستخدام، ويتميز بتصميم معدني حديث وحجم نحيف ومريح لضمان سهولة حمله.كما يمكن حمايته بكلمة مرور مشفرة باستخدام معيار التشفير المتقدم AES ومفتاح تشفير بطول 256 بايت بالاستفادة من شريحة إلكترونية مخصصة، ويتوفر My Passport hard drives بألوان مختلفة لضمان تلبية مختلف الأذواق والتفضيلات.تعزيز الميزات التنافسية في الألعاب مع WD_BLACKيتيح محرك الأقراص WD_BLACK P10 Game Driveعشاق الألعاب ترقية حواسيبهم المكتبية أو أجهزتهم المخصصة للألعاب بأدوات تسهم في تعزيز الأداء، لمواكبة أحدث الألعاب وأشهرها.وتم تصميم محرك الأقراص لمحبي الألعاب الراغبين بتحديث حواسيبهم المكتبية أو أجهزتهم المخصصة للألعاب والاستمتاع بالألعاب من دون الاضطرار لحذف أيّ لعبة أو تحديث، إذ يمكن تخزين ما يصل إلى 150 لعبة على القرص بفضل قدرته التخزينية التي تصل إلى 6 تيرابايت.محرك أقراص ملائم لمختلف البيئاتيتميز محرك SanDisk Professional G-DRIVE ArmorATD من علامة سان ديسك بروفيشنال بتصميم ملائم لمختلف بيئات الاستخدام، حيث يأتي مقاوماً للصدمات والغبار والتحطم2 والماء وفق معيار IP54، وذلك لحماية الذكريات القيّمة لمحبي المغامرات في البيئات المفتوحة. ويوفر محرك الأقراص بسعته البالغة 6 تيرابايت، طريقةً موثوقة وخفيفة الوزن لتخزين الصور ومقاطع الفيديو والملفات في مختلف بيئات المغامرات.