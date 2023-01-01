volvo تقدم نسختها المطورة من XC90 بقدرات كهربائية



XC90 XC90

كشفت عملاقة تصنيع السيارات السويدية فولفو عن نسختها المطورة من السيارة XC90 "فيس ليفت"، والتي تأتي بتصميها الرياضي الشهير عن فئة الـ SUV ولعل من أبرز مميزات تلك النسخة تمتعها بقدرات فنية هجينة، حيث دعمت بمحرك كهربائي بقوة 143 حصان.

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قدرات سيارة فولفو XC90 الفنيةتعتمد سيارة فولفو XC90 الجديدة على محرك بنزين تيربو رباعي الاسطوانات 4 سلندر، يمكنه ضخ 247 حصانا ومع دعم المحرك الكهربائي تصل القوة الإجمالية إلى 306 حصانا، بينما يصل المدى الكهربائي للسيارة إلى 70 كيلومترًا.ماذا تقدم سيارة فولفو XC90 ؟جاءت السيارة فولفو XC90 ببعض التعديلات تتضمن العزل الصوتي وأنظمة التعليق، إلى جانب القدرات الهجينة، بالاضافة إلى مقصورة عصرية تضم شاشة رأسية تعمل باللمس يبلغ قياسها 11.2 بوصة لعرض الوسائط المتعددة والتطبيقات المختلفة، إلى جانب شاحن لاسلكي، وحامل أكواب معدل.زودت سيارة فولفو XC90 "فيس ليفت" بشبكات أمامية عصرية تضم خطوط مائلة بإتجاهات معاكسة، ومصابيح حادة الشكل بتقنية LED، مع وجود جنوط رياضية متعددة الأضلاع باللون الفضي، وفتحة سقف كهربائية بانوراما، واقطاب نحيفة على جانبي السقف.تأتي سيارة فولفو XC90 بمفهوم رباعي الأبواب مع مساحة تخزين خلفية، ومستشعرات حركة بالناحية الأمامية والخلفية، ومكيف هواء أوتوماتيكي، نظام ترفيهي ومخارج صوتية متعددة، إلى جانب مثبت سرعة، وسائد هوائية للحماية، أنظمة الفرامل والتي تشمل مانع الانغلاق ABS، و EBD للتوزيع الالكتروني، دعم السيارة على تجاوز المرتفعات والمنحدرات، رصد النقطة العمياء، تحديد المسار.