vivo Watch GT الذكية تنطلق بتصميم جديد ودعم eSIM



vivo Watch GT vivo Watch GT

انطلقت ساعة vivo Watch GT الذكية مؤخراً بتصميم جديد في السوق الصيني، كما جاء هذا الإصدار بميزة دعم الإتصالات الخلوية عبر شريحة eSIM.



تتميز ساعة vivo Watch GT بشاشة AMOLED بحجم 1.85 إنش، وطبقة من زجاج 2.5D المنحني في الجهات الأربعة من إطار الساعة الذكية.



كما يتميز هيكل الساعة الذكية بتصميم من الألومينوم، وتتضمن علبة الساعة اثنان من المستشعرات في الجهة الخلفية لرصد معدل ضربات القلب وقياس معدل الأكسجين في الدم.

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أيضاً تضم Watch GT بطارية بقدرة 505 mAh، إلا أن الساعة لا تدعم تقنية الشحن اللاسلكي، حيث يتم الشحن عبر دبوس pogo مزدوج.ويمكن لنمط توفير الشحن أن يدعم إستمرار البطارية بعمر يصل إلى 9 أيام من التشغيل مع تنشيط شريحة eSIM، أو 3 أيام مع الإستخدام التقليدي دون نمط توفير الشحن.وفي حالة تعطيل عمل الشريحة تستمر الساعة الذكية بعمر شحن يصل إلى 21 يوم مع نمط توفير الشحن أو 10 أيام دون تنشيط نمط توفير شحن البطارية.وتقدم vivo الساعة الذكية بواجهة BlueOS التي ترتكز على تقنية الذكاء الإصطناعي، والتي تقدم بعض المميزات الذكية مثل تسجيل ذكي للملاحظات، مع دعم مزامنة الملاحظات مع الهاتف في تطبيق notes.كما تدعم الساعة قرءاة التحديثات الجديدة، والبطاقات، وتنبيه المستخدم مع دعم عرض على الشاشة بنظرة خاطفة.أيضاً تدعم vivo Watch GT تقنيات الدفع NFC وQR، وتتم الإعدادات عبر تطبيق vivo المخصص، من جانب أخر تتميز الساعة الذكية بوزن 33 جرام، وتتوفر باللون الأسود لسوارة معصم بحجم 20مم بتصميم من السيليكون، على أن يتميز النموذج الأبيض بتصميم جلدي.وتتوفر vivo Watch GT في السوق الصيني بدءاً من 14 من يونيو بسعر 110 دولار أو 100 يورو للنموذج الأسود، وسعر 125 دولار أو 115 يورو للنموذج الأبيض.