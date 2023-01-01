Vivo تكشف عن هاتف Vivo X100 Ultra بكاميرا فائقة التكبير



Vivo X100 Ultra Vivo X100 Ultra

كشفت شركة فيفو رسميًا عن هاتفها الذكي الجديد Vivo X100 Ultra الذي يحتوي على كاميرا مكبرة بدقة قدرها 200 ميجابكسل.



وتزعم فيفو أن الكاميرا المكبرة قادرة على التكبير البصري حتى 3.7 مرات، بالإضافة إلى التكبير الرقمي عشرات المرات بجودة محسنة بفضل الدقة العالية للكاميرا، كما تدعم الكاميرا التصوير من قرب مع التكبير حتى 20 ضعفًا.



وتعمل الكاميرا المكبرة بحساس HP9 الذي طورته فيفو بالتعاون مع سامسونج، وهو يُعد أكبر حساس في كاميرات الهواتف الذكية المكبرة حتى الآن، بالإضافة إلى نظام التثبيت المتقدم CIPA 4.5، وشريحة مخصصة لتحسين تسجيل الفيديو.

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ويحتوي هاتف Vivo X100 Ultra على كاميرا أساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل بحساس LYT-900 من سوني، وهي تدعم التثبيت البصري. وتوجد كاميرا ثالثة واسعة المجال بدقة قدرها 50 ميجابكسل، كما يحتوي الهاتف على كاميرا سيلفي أمامية بالدقة نفسها.ويضم الهاتف شريحة تصوير من تطوير فيفو تُسمى V3، وهي تتيح تسجيل مقاطع الفيديو بدقة قدرها 4K بمعدل إطارات يصل إلى 120 إطارًا في الثانية، ودعم تقنية HDR Dolby Vision.ويعمل الهاتف بشاشة قياسها 6.78 إنشات من نوع أمولد بدقة قدرها 3200 × 1440 بكسلًا، بمعدل تحديث يصل إلى 120 إطارًا في الثانية، ودرجة سطوع قصوى تصل إلى 3000 شمعة، كما تدعم تقنية Dolby Vision، وتضم حساسًا لبصمات الأصابع.ويعمل هاتف Vivo X100 Ultra بمعالج كوالكوم سنابدراجون 8 جين 3، مع ذاكرة عشوائية يصل حجمها إلى 16 جيجابايت، وسعة تخزين تصل إلى تيرابايت، ونظام تبريد لتبديد الحرارة، وبطارية سعتها 5500 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة قدرها 80 واطًا، ويعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 14 بواجهة OriginOS 4.ويدعم الهاتف الاتصال بالأقمار الصناعية داخل الصين، ويضم ميكروفونات عالية الجودة، وسماعتي استريو، ويدعم تصميم الهاتف مقاومة الماء والأتربة بمعيار IP69.وتطرح فيفو هاتف Vivo X100 Ultra بسعر يبدأ من 900 دولارٍ أمريكي، وتوفره بعدة ألوان، منها الرمادي والأبيض والتيتانيوم.