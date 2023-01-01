vivo تطلق هاتفها الذكي Y36t



Y36t Y36t

كشفت فيفو عن إضافة جديدة إلى تشكيلة الهواتف الذكية ذات الميزانية المحدودة مع إطلاق Y36t الذي يستهدف العملاء الذين يبحثون عن جهاز بميزانية محدودة لتلبية المتطلبات المتنوعة.



وظهر الجهاز أول مرة عبر موقع التجارة الإلكترونية الصيني Jingdong بسعر قدره 115 دولارًا.



ويتميز Y36t بتقديم شاشة كبيرة وسعة بطارية كبيرة مماثلة لتلك الموجودة في النماذج المتطورة.

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وفيما يتعلق بالتصميم، يوفر Y36t خيارين للألوان، ويتميز بشاشة من نوع LCD بقياس قدره 6.56 بوصات وبدقة قدرها 1612×720 بكسلًا وتدعم معدل تحديث قدره 60 هرتزًا.ويعمل هاتف فيفو الجديد Y36t بمعالج MediaTek Helio G85 الثماني النوى المكون من نواتين بتردد قدره 2 جيجاهرتز و 6 نوى بتردد قدره 1.8 جيجاهرتز.ويأتي الجهاز مزودًا بذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR4X بسعة قدرها 6 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية من نوع eMMC5.1 بسعة قدرها 128 جيجابايت.وبالإضافة إلى ذلك، يحتوي الجهاز بطارية كبيرة بسعة قدرها 5000 ميلي أمبير مع إمكانية الشحن السريع بقدرة 15 واطًا.وزودت فيفو الجهاز بكاميرا خلفية مزدوجة بعدسة رئيسية بدقة قدرها 13 ميجابكسل بفتحة عدسة قدرها f/2.2، وعدسة ثانوية للعمق بدقة قدرها 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة قدرها 5 ميجابكسل تدعم تعرف الوجه لفتح قفل الهاتف.وتشمل المزايا الإضافية لجهاز Y36t وضع الصوت العالي بنسبة قدرها 150 في المئة، ومعيار IP54 لمقاومة الغبار والماء، ويعمل بواجهة المستخدم OriginOS 4 المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 14.ويعد Y36t إضافة جديدة إلى شريحة الميزانية التي تشهد منافسة متزايدة، إذ تقدم شركات، مثل شاومي وريلمي وأوبو، أجهزة جذابة لكسب السوق.تجدر الإشارة إلى أن هذا الهاتف يدعم شبكات الجيل الرابع 4G ولا يدعم شبكات الجيل الخامس 5G.