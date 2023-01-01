Vivo تطلق هاتفها الذكي Y28 4G



Y28 4G Y28 4G

أطلقت فيفو هاتفًا ذكيًا جديدًا من سلسلة Y، ويأتي Y28 4G بصفته خليفة لهاتف Vivo Y27 مع ترقيات تدريجية.



ويشبه Y28 4G الهواتف الذكية من سلسلة iQOO Z9 مع كاميرا مربعة الشكل ضمن الجهة الخلفية. ويأتي بسعر قدره 200 دولار.



ويتميز الجهاز بإطار معدني مسطح. ويعمل زر الطاقة بمنزلة ماسح ضوئي لبصمات الأصابع. وحصل الهاتف الذكي على شهادة IP64 لمقاوم الغبار والماء.

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وزودت فيفو الهاتف بشاشة من نوع LCD بقياس قدره 6.68 بوصات وبدقة قدرها 1608×720 بكسلًا وبكثافة قدرها 264 بكسلًا في البوصة ومعدل تحديث قدره 90 هرتزًا وذروة سطوع قدرها 1000 شمعة في المتر المربع. ويوجد مكبر صوت استريو مع شهادة الصوت العالي الدقة Hi-Res لتجربة استماع غامرة.وفي قسم التصوير، يتميز Y28 4G بكاميرا خلفية مزدوجة بعدسة رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل بفتحة عدسة قدرها f/1.8 مع عدسة عمق بدقة قدرها 2 ميجابكسل بفتحة عدسة قدرها f/2.4 مقترنة بوحدة فلاش LED.ويوجد أيضًا ضوء ديناميكي يتزامن مع الموسيقى والإشعارات والعد التنازلي للصور الشخصية. ويحتوي الهاتف كاميرا أمامية بدقة قدرها 8 ميجابكسل بفتحة عدسة قدرها f/2.05.ويعمل هاتف فيفو الجديد بمعالج Helio G85 من ميدياتيك مع وحدة معالجة الرسوميات Mali G52.ويقترن المعالج بذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR4X قدرها 8 جيجابايت بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي افتراضية قدرها 8 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية من نوع eMMC 5.1 قدرها 256 جيجابايت قابلة للتوسيع حتى 1 تيرابايت باستخدام بطاقة microSD.ويستمد الهاتف الطاقة من بطارية بسعة قدرها 6000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة قدرها 44 واطًا. ويأتي الهاتف الذكي مزودًا بواجهة المستخدم Funtouch OS 14 المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 14.وتدعي فيفو أنه يمكنك الحصول على 2.6 ساعة من وقت الاتصال أو 2.1 ساعة من استخدام واتساب أو 2.8 ساعة من استخدام فيسبوك أو 36 دقيقة من اللعب بلعبة PUBG بعد شحن البطارية لمدة قدرها 5 دقائق.ومن أجل الاتصال، فإن Y28 4G يوفر دعمًا لمعيار الشبكة اللاسلكية WiFi 5 والبلوتوث 5.0 و USB 2.0 و GPS و OTG، مع أنه لا يدعم NFC، وهو مجهز بمقياس التسارع ومستشعر الإضاءة المحيطة والبوصلة الإلكترونية ومستشعر القرب.