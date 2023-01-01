VisionOS 2 لن يكون متاحًا في النسخة التجريبية العامة

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من المتوقع أن تطلق آبل إصدارات تجريبية عامة في أي يوم الآن لنظام التشغيل iOS 18 وiPadOS 18 وmacOS Sequoia وwatchOS 11 وغيرها

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تحديث واحد لن يحصل على نسخة تجريبية عامة؟ VisionOS 2، حيث يؤكد موقع النسخة التجريبية من Apple أن Vision Pro لن يكون جزءًا من الدورة التجريبية العامة لهذا الصيف.لا يزال Vision Pro مخصصًا للمطورين فقط للإصدارات التجريبية، بما في ذلك VisionOS 2يؤكد موقع النسخة التجريبية العامة لشركة آبل على كل منصة ستحصل على إصدارات تجريبية عامة قريبًا، لكن Vision Pro ليس من بينها، حيث لم تكن من قبل جزءًا من البرنامج التجريبي العام.ونظرًا لأن الجهاز تم إطلاقه في وقت سابق من هذا العام، فلم يكن لديه تحديث كبير من قبل حتى الآن، حيث تتوفر تحديثات برامج أصغر مثل VisionOS 1.1 و1.2 و1.3 كإصدارات تجريبية للمطورين، كما يتوفر VisionOS 2 أيضًا.يعد الصيف وقتًا كبيرًا للإصدارات التجريبية العامة، لذا يبدو الآن أنه فرصة مثالية لشركة Apple لإضافة Vision Pro وvisionOS 2 إلى البرنامج التجريبي العام.وهذا يعني أن الميزات الجديدة التي يقدمها VisionOS 2 ستظل حصرية للمطورين حتى الإطلاق العام المتوقع للإصدار في الخريف.